Konya'da trafik kazası faciadan dönüldü, 38 yaralı var

Muğla'da yaşanan trafik faciasının ardından bu kez Konya'da yürekleri ağızlara getiren kaza meydana geldi. Konya'da, Adana’dan Aydın’a nişandan dönenleri taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralı sayısı 38'e yükseldi.Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, otobüste bulunan 41 kişiden ilk belirlemelere göre 20'si yaralandı. Yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazadan yara almadan kurtulan yolculardan birisi, otobüsün birkaç defa sallandığını, muavini uyardıklarını söyledi.Kaza, sabah saatlerinde Konya-Afyonkarahisar karayolunun 65'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan nişandan dönenleri Aydın’a taşıyan S.C. idaresindeki 09 DA 555 plakalı otobüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, otobüste bulunan 41 kişiden 38’inin yaralanarak çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.Kazadan yara almadan kurtulan yolculardan Alişan U., birkaç defa muavini uyardıklarını söyleyerek, "Otobüste savrulma gibi bir şeyler oldu. Muavin sıkıntı yok dedi. Benzinliğe gireceğim dedi. Ondan yavaşladı tam yola vardık, yine geliyorduk gözümüzü böyle açtık" dedi.