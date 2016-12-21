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21 Aralık 2016 Çarşamba 23:04

Konya Ereğlili Buraz Boz Suriye'de şehit düştü

Suriye topraklarında devam eden Fırat Kalkanı Operasyonu sırasında, terör örgütlerinin saldırısı sırasında şehit düşen Uzman Çavuş Burak Boz'un acı haberi memleketine ulaştı.

Konya Ereğlili Buraz Boz Suriye'de şehit düştü
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Konya Ereğlili Buraz Boz Suriye'de şehit düştü


Suriye topraklarında devam eden Fırat Kalkanı Operasyonu sırasında, terör örgütlerinin saldırısı sırasında şehit düşen Uzman Çavuş Burak Boz'un acı haberi memleketine ulaştı.


Son Dakika Ereğli, Suriye El Bab bölgesi'nde süren Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ militanları ile girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Burak Boz'un acı haberi Konya'nın Ereğli ilçesinde oturan baba evine ulaştı.
Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) ele geçirmeye çalıştığı El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ militanları ile Türk askerleri arasında çıkan çatışmada 14 asker şehit olmuş, 33 asker de yaralanmıştı.

Şehit olan askerler arasında Uzman Çavuş Burak Boz'un da olduğu belirtildi. Boz'un acı haberi Konya'nın Ereğli ilçesi Cinler Mahallesi'nde bulunan baba Özkan anne Gülhan Boz'a askeri yetkililer tarafından verildi.
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