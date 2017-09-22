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Konya iki şehidini uğurluyor: Naaşları uçakla getirildi

Hakkari'de şehit düşen iki askerin naaşı uçakla Konya'ya getirildi. Tuzlukçu ve Akören'e gönderilen şehitler için karşılama töreni düzenlendi.

Konya iki şehidini uğurluyor: Naaşları uçakla getirildi

Hakkari'de şehit düşen iki askerin naaşı uçakla Konya'ya getirildi. Tuzlukçu ve Akören'e gönderilen şehitler için karşılama töreni düzenlendi.

22 Eylül 2017 Cuma 18:04
Konya iki şehidini uğurluyor: Naaşları uçakla getirildi

Konya iki şehidini uğurluyor: Naaşları uçakla getirildi


Hakkari’de güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Konyalı Piyade Uzman Çavuş Halis Özcengiz ve askeri aracın geçişi sırasında EYP’nin patlaması sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Halim Ünal’ın cenazeleri uçakla Konya’ya getirildi. Son Dakika Konya

Şehitler için Konya Havaalanında karşılama töreni düzenlendi. Törene, şehitlerin yakınları, Konya protokolü, askeri ve mülki erkan katıldı. Şehitlerin cenazeleri askerlerin omuzlarında uçaktan indirilirken, aileleri de uçakla şehitlerle birlikte geldi.

Şehit Halis Özcengiz’in eşi Esra Özcengiz kucağında 2 yaşındaki çocuğu Hira Nur ile birlikte, "Ağlamayacağım, sevindirmeyeceğim onları" dedi.

Şehit Halim Ünal’ın eşi ve 2 çocuğu da uçaktan indi. 28 yaşındaki 1 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Halis Özcengiz’in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Akören ilçesine gönderilirken, 42 yaşındaki 2 çocuk babası Ulaştırma Uzman Çavuş Halim Ünal’ın cenazesi ise defnedilmek üzere helikopterle Tuzlukçu ilçesine gönderildi.

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