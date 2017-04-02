Konya Sultan Makamı'na giderken iki kere düşünün

Son dönemde yeme içme sektörünün iyi kazandırdığını gören yeni nesil yatırımcılar Konya'nın en gözde semtlerine şık ve havalı mekanlar kazandırıyor. Gerçi bazılarında görgüsüzlük hakim olsa da, özellikle Meram gibi tarih ve doğal güzelliğin yoğun olarak iç içe geçtiği yerlerde bu durum arada kaynayıp gidiyor.Konya insanının dillere destan misafirperverliği, derin hoşgörüsü ve tabi güler yüzü, çoğu mekan içindeki abartıyı pek fazla hissettirmiyor.geçtiğimiz Cumartesi günü Gaziantep Bağımsız Milletvekili'ın Konya ziyareti ile gündeme geldi.Peki'nı hiç gördük mü?Hayır.Ajanslara düşen haberlere, bir de olaya tanık olanların anlatımlarına bakılırsa, görmeye değer bir yer değil. Çünkü bu tarz yerler bir müşteri olarak dünya görüşüme uygun düşmüyor.Mekan sahibi müşterilerini "" gerekçesiyle kapıdan çevirirken, bir müşteri olarak kapısına gitmeye gerek var mı?Bence yok.'yiadında genç bir arkadaş kurmuş.lı gençlere yeni bir mekan kazandırdığı için kendisini kutlarız.Ama potansiyel bir müşteri olarak'nda değil bir kahvaltı için gelmeyi, önünden bile geçmeyeceğimizden de haberi olsun isteriz.Lafa gelince'ın engin hoşgörüsünü, insan sevgisini sonuna kadar sömüre sömüre kullananların, pratikte bunları basit dünya görüşleri ile zehirlediğini görmek, Konya'ya en büyük zulümdür.Anadolu'nun kuş uçmaz düzlüklerindeki kervansaraylarında, Moğol zulmünün had safhaya ulaştığı yıllarda bile dil, din, ırk, zengin fakir ayrımı yapılmayan bir coğrafyada 'Ülkenin içinden geçtiği hassas' döneme atıfta bulunarak misafirlerini kara listeye alanyöneticilerini bir tüketici olarak kınama hakkımı kullanıyorum.Kahvaltılarınız, eşsiz mönüleriniz, yemekleriniz lezzetli tatlılarınız vesair tüm mutfak ürünleriniz sizde kalsın.Öfke ve kinle hazırladığınız yiyeceklerinizi içeceklerinizi hazmetmek zordur. Pir'in Dergâhı'ndan'ı bilmeyen, kazanın ve ocağın hakkını misafirine dağıtmaktan aciz işletme sahiplerine son bir sözüm var..lıklar,lar gelip geçicidir, dünyalıklar sizi doyururken, gönülleri yıkıyorsunuz, Konyalı olarak sizlerden utanıyoruz.2014 yılında açılmış. Konya'nın en güzel yerlerinden Meram Yaka'da faaliyet gösteriyor. Son dönemde yeme - içme sektörüne yönelik yatırımların arttığı Konya'da, kendine hedef kitle olarak gençleri seçmiş. Doğum günü kutlamaları, nişan ve sevgililer günü günü gibi özel dönemlerde kampanyalar düzenleyerek rakipleriyle arasındaki farkı hissettirmek istemiş. Çeşitli sosyal medya mecralarında Sultan Makamı ile ilgili yorumlara göz attığımızda müşteri memnuniyetiyle ilgili genel bir kanıya sahip olmak mümkün, Süper Lig ve milli maçlarda Konyalı futbolseverleri ağırlamak için etkinlik takvimleri oluşturmaya çalışırken, fiyat ve çeşitlilikle ilgili şikayetler gözden kaçmıyor.Facebook'ta 4.25, Foursquare'de ise 7.6 puan almayı başaran Sultan Makamı Kafe, müşterilerini yeşil bir ortamda bahçe içinde ferah bir havada ağırlamayı vaad etsede,ve misafirlerine yönelik kabalığı affedilecek cinsten değil.