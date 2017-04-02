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02 Nisan 2017 Pazar 00:49

Konya Sultan Makamı'na giderken iki kere düşünün

Yolu Konya'ya düşenler, aman dikkat, dünya görüşünüz yüzünden kapıdan çevrilmek istemiyorsanız Sultan Makamı'na gitmeyin...

Konya Sultan Makamı'na giderken iki kere düşünün
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Sultan Makamı'na giderken iki kere düşünün

Son dönemde yeme içme sektörünün iyi kazandırdığını gören yeni nesil yatırımcılar Konya'nın en gözde semtlerine şık ve havalı mekanlar kazandırıyor. Gerçi bazılarında görgüsüzlük hakim olsa da, Konya'da özellikle Meram gibi tarih ve doğal güzellik içinde kaynayıp gidiyor.


Konya insanının dillere destan misafirperverliği, derin hoşgörüsü ve tabi güler yüzü, çoğu mekan içindeki abartıyı pek fazla hissettirmiyor.

Sultan Mekanı geçtiğimiz Cumartesi günü Gaziantep Bağımsız Milletvekili Prof.Dr. Ümit Özdağ'ın Konya ziyareti ile gündeme geldi.

Peki Sultan Makamı'nı hiç gördük mü?

Hayır.

Ajanslara düşen haberlere, bir de olaya tanık olanların anlatımlarına bakılırsa, görmeye değer bir yer değil. Çünkü bu tarz yerler bir müşteri olarak dünya görüşüme uygun düşmüyor.

Mekan sahibi müşterilerini "Dünya görüşümüzüze uygun olmadığı için" kapıdan çevirirken, bir müşteri olarak kapısına gitmeye gerek var mı?
Bence yok.
Sultan Makamı'nı Hüseyin Barınlı adında genç bir arkadaş kurmuş. Konya'lı gençlere yeni bir mekan kazandırdığı olarak kendisini kutlarız.
Ama potansiyel bir müşteri olarak Sultan Makamı'nda değil bir kahvaltı, önünden bile geçmeyeceğimizden haberi olsun.

Lafa gelince Mevlana'ın engin hoşgörüsünü, insan sevgisini sonuna kadar sömüre sömüre kullananların, pratikte bunları basit dünya görüşleri ile zehirlediğini görmek, Konya'ya en büyük zulümdür.

Kervansaraylar'da bile dil, din, ırk, zengin fakir ayrımı yapılmayan bir coğrafyada "Ülkesinin içinden geçtiği hassas' döneme atıfta bulunarak misafirlerini kara listeye alan Sultan Mekanı yöneticilerini bir tüketici olarak kınama hakkımı kullanıyorum.

Kahvaltılarınız, eşsiz mönüleriniz, yemekleriniz lezzetli tatlılarınız vesair tüm mutfak ürünleriniz sizde kalsın.
Öfke ve kinle hazırladığınız yiyeceklerinizi içeceklerinizi hazmetmek zordur. Pir'in Dergâhı'ndan Ateşbaz'ı bilmeyen, kazanın ve ocağın hakkını misafirine dağıtmaktan aciz işletme sahiplerine son bir sözüm var..
Sultanlıklar, Makamlar gelip geçicidir, dünyalıklar sizi doyururken, gönülleri yıkıyorsunuz, Konyalı olarak sizlerden utanıyoruz.
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Sultan Makamı
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