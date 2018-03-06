

Konyalı şehit "Jetler vursun, biz de şehit olalım" demiş



Afrin'de terör örgütlerine yönelik devam eden harekatın en kritik safhasında, savaş uçaklarına kendi bulunduğu tepeye hava bombardımanı isteyen Şehit Abdullah Taha Koç'un silah arkadaşları o gün yaşananları anlattı. Konyalı şehit Uzman Çavuş Abdullah Taha Koç'un telsiz konuşmalarına tanık olan yaralı silah arkadaşları, cepheye geri dönmek için gün sayıyor.

KAHRAMANLIK HABERİNİ AĞAR DUYURMUŞTU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kırsalında terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın 41. gününde 8 Mehmetçik şehit olmuştu. O çatışmanın ardından Abdullah Ağar, bir komutanın çatışma sırasında, "Jetler vursun, gerekirse biz de şehit olalım" dediğini aktarmıştı. Afrin Harekatı'nda sembol olabilecek bu sözü söyleyen komutanın Konya şehidi Uzman Çavuş Abdullah Taha Koç olduğu ortaya çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda 8 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan Jandarma Komando Astsubay Üstçavuş Uğur Günaydın, silah arkadaşlarıyla yeniden mücadele vermek için sabırsızlanıyor.

Afrin bölgesindeki terör hedeflerine yönelik harekat sırasında 8 askerin şehit edildiği Raco beldesindeki Keltepe'de çıkan çatışmada yaralanan Günaydın, Hatay Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından, Ereğli ilçesine bağlı Süleymanbeyler köyündeki baba ocağına geldi.

Afrin gazisini, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Hüsnü Yağız, İl Jandarma Komutanı Gökhan İnan ve İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı ziyaret etti.

AA'nın haberine göre; Günaydın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sağlık durumunun iyi olduğunu ve çok sayıda kişinin kendisine geçmiş olsun temennisinde bulunduğunu ifade etti.



AFRİN GAZİSİ GÜNAYDIN: TELSİZ BENDEYDİ, HER ŞEYİ DUYDUM

Çatışmada şehit düşen Abdullah Taha Koç'un duygu yüklü telsiz konuşmalarını anlatan Günaydın, şunları kaydetti:

"Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, telsizden bilgi veriyordu. Telsiz de bendeydi, her şeyi duydum. 'Komutanım jetlerimiz tepenin yamacını vursun, biz zaten emniyetimizi aldık. Gerekirse biz burada şehit olalım, bu hainler de burada gebersin.' dedi. Böyle deyince yani çok duygulandık ve daha da çok hırs geldi. Tank, obüs ve jetlerimiz aynı zamanda atış yapıyordu."

"Kahraman silah arkadaşlarım teröre karşı amansız bir mücadele veriyor." diyen Günaydın, "Silah arkadaşlarımın yanına katılacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Vali Çınar da Günaydın'a geçmiş olsun temennisinde bulundu.