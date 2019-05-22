Köprüde aracını yakan adam canına kıydı



İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu saatlerde, köprüde aracını yakan, sonrada kendini boğazın derin sularına bırakan kişi hayatını kabetti. Bahattin Küçük adlı kişinin intihar nedeni henüz bilinmiyor. Korkunç olay dün akşam saatlerinde İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana geldi. Asya'dan Avrupa'ya geçiş istikametinde aracını durduran bir kişi aracına benzin döküp ateşe verdi. Ardından da köprüden atlayarak intihar etti.



KÖPRÜDEN ATLAYAN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri köprüden atlayan kişiyi bulmak İçin boğazda arama-kurtarma çalışması başlattı. Yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucu cansız beden boğazın ortasında bulunarak denizden çıkartıldı. Beşiktaş Ortaköy iskelesine getirilen cansız bedenin Bahattin Küçük'e ait olduğu belirlendi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Bahattin Küçük'ün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.