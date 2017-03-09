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09 Mart 2017 Perşembe 06:30

KPSS 2010 soru hırızlığı sonrası rekor başarı: FETÖ cinliği

KPSS 2010 soru hırsızlığı skandalı hakkında yürütülen soruşturmada savcılık önemli detaylara ulaştı. Açılan ilk soruşturmanın 3.5 yıl boyunca işlem yapmadan bekletilmesi kamuoyunda sert tepkilere neden olmuştu

KPSS 2010 soru hırızlığı sonrası rekor başarı: FETÖ cinliği
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KPSS 2010 soru hırızlığı sonrası rekor başarı: FETÖ cinliği

2010 KPSS soru hırsızlığı ile ortaya çıkan skandalın ardından devam eden soruşturmada, FETÖ'cü yapılanma içerisinde adı karışan en az 2 bin kişi hakkında yeni dava açılması bekleniyor. Dönemin ÖSYM yetkilileri tarafından kopya ve soru hırsızlığı iddiaları sürekli reddedilirken, yüzbinlerce kişinin mağdur edildiği 2010 KPSS skandalında FETÖ'cülerin hedefi askeri okullar, hakimlik, savcılık ve polis meslek yüksek okulları olmuş.

ÇARPICI BİLGİLERE ULAŞILDI

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’nün 2010 Kamu Personeli Seçme Sınavı soru hırsızlığına ilişkin soruşturmasında çarpıcı tespitlere ulaşıldı. 10 Temmuz 2010’daki KPSS Eğitim Bilimleri, Genel Yetenek ve Genel Kültür sorularının sınavdan önce FETÖ mensuplarınca elde edilerek dağıtılmasıyla ilgili olarak aynı yıl soruşturma başlatıldı.

DOSYA 3.5 YIL İŞLEM GÖRMEDİ

Ancak soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan’ın döneminde yaklaşık 3.5 yıl dosya işlem görmedi. Savcı Sakınan daha sonra FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edildi. 2014 yılından itibaren dosya yeniden ele alındı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman, soruşturmayı üstlendikten sonra şüpheliler hakkında MASAK raporu aldı, baz bilgilerini dosyaya ekledi ve imhadan kurtulan bazı sınav kitapçıkları üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırdı.

Bu araştırmaların sonucunda 23 Mart 2015’te şüphelilere yönelik ilk operasyon gerçekleştirildi. Bugüne kadar yapılan 10 operasyon sonucunda toplam bin kişi hakkında “FETÖ yöneticisi ve üyesi olmak”, “dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından dava açıldı. Bunların 348’i tutuklandı. Savcılığın yaklaşık 2 bin şüpheli hakkında daha dava açması bekleniyor.

KILCAL DAMARLARA SIZIN

Soruşturmalar kapsamında FETÖ elebaşısı Gülen’in 1990’lı yıllardaki sohbetlerinde verdiği “Devletin kılcal damarlarına sızın” talimatı uyarınca örgütün 2010 KPSS ile birlikte Askeri Lise Sınavları, Hâkimlik, Polis Akademisi, Astsubay, Kurmaylık, Komiser Yardımcılığı, Polis Meslek Yüksek Okulu, Üniversite sınavları, 2011-2012-2013 KPDS, 2011-2012-2013 ALES, 2009-2011-2012- 2013 KPSS gibi ÖSYM’nin ve kurumların yaptığı sınavların birçoğunun sorularını sınav öncesi elde ettiği tespit edildi. Soruşturmada çarpıcı başka tespitlere de ulaşıldı.

Buna göre, 2009 KPSS’de genel yetenek alanında 50 ve üzeri doğru yapan sayısı 20 bin 669 iken 2010 KPSS’de bu sayı 143 bin 128’e yükseldi. Soruşturma şüphelilerinden bir örgüt imamının itirafları, FETÖ’nün 2010 KPSS sırasında soru hırsızlığında zirve yaptığını gösterdi. O ifade şöyle: “2010 KPSS sınavlarında yapılan usulsüzlüklerin çıkış noktası mahrem hizmetler olarak adlandırılan askeri ve bürokratik kurumlardan sorumlu abiler ve imamların cemaat kurumları dışında meslek sahibi olmalarının sağlanması ile birlikte askeriyedeki ve bürokrasideki cemaatçilerin eşlerinin meslek sahibi olmasının sağlanması amaçlanmıştır.”

SORU HIRSIZLARINDAN 7’Sİ KAYMAKAM EŞİ

Savcılık, 2010 KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür kısmına ilişkin de ayrı bir soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında şu ana kadar P10 (eğitim bilimleri) ve P3 (genel yetenek genel kültür) sınav türleri dahil yaklaşık 13 bin şüpheliye ulaşıldı. Bunlardan 2 bin 116’sı FETÖ’nün haberleşme programı ByLock kullanıcısı. Bin 600’ünün, örgüt elebaşısı Gülen’in “kurtarma çağrısı” yaptığı dönemde Bank Asya’ya para yatırdığı belirlendi.

P10 türündeki yaklaşık 3 bin şüphelinin 488’i asker ve asker eşi, P3 puan türündeki yaklaşık 10 bin şüphelinin 413’ü asker ve asker eşi, 347’si polis ve polis eşi, 42’si hâkim ve savcı eşi, 7’si kaymakam, 7’si kaymakam eşi. Eşleri KPSS şüphelisi olan askerlerden 7’sinin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikasta giden FETÖ’cü subayların eşleri olduğu kaydedildi.

Darbe direktifinde Ankara Sıkıyönetim Savcısı olarak görevlendirilen FETÖ’cü Mehmet Oğuz Akkuş’un eşinin de KPSS şüphelisi olduğu belirlendi.
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