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Kübra Kilit'in katili aranıyor; Canavar sürücü vurup kaçmıştı

Evinin yakınında minibüsten inerken bir araç tarafından ezilen, daha sonra katil sürücünün fotoğrafını çektiği Kübra Kilit'in katili aranıyor..

Kübra Kilit'in katili aranıyor; Canavar sürücü vurup kaçmıştı

Evinin yakınında minibüsten inerken bir araç tarafından ezilen, daha sonra katil sürücünün fotoğrafını çektiği Kübra Kilit'in katili aranıyor..

23 Kasım 2018 Cuma 15:52
Kübra Kilit'in katili aranıyor; Canavar sürücü vurup kaçmıştı

Kübra Kilit'in katili aranıyor; Canavar sürücü vurup kaçmıştı


Tuzla’da evinin yakınında minibüsten indiği sırada otomobilin çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybeden genç kızın ailesi, kaza sonrası kaçan vicdansız sürücüyü arıyor. Genç kızın annesi, görgü tanıklarının olayın ardından beyaz bir otomobilin geri dönüp yerde ölmek üzere olan kızlarının fotoğrafını çektiğini iddia etti. Genç kızın feci ölümü çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, 23 Ekim günü akşam saatlerinde Tuzla Fatih Mahallesi Atakan Caddesi Üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sabiha Gökçen Havalimanında aprondaki uçakların koordinesinden sorumlu birimde çalışan Kübra Kilit, 23 Ekim günü işten çıkarak eve gitmek için minibüse bindi. Evinin yakınlarına gelen Kübra Kilit  minibüsten indikten sonra plakası alınmayan bir otomobil çarpması sonucu metrelerce havaya fırlayarak yere düştü.

VİCDANSIZ SÜRÜCÜ ARKASINA BİLE BAKMADAN KAÇTI

Minibüs durağının hemen önünde yaşanan olayda Kübra Kilit otomobil çarpmasıyla birlikte metrelerce havaya fırlayarak yere düştü. Kaza sonrası plakası alınamayan otomobilin vicdansız sürücüsü ve yanında bulunan arkadaşı, araçtan inerek genç kıza baktı. Yardıma koşan vatandaşlar genç kızı tanımasıyla birlikte kazayı yapan araç sürücüsü ve arkadaşları arkasına bile bakmadan kaçarak kayıplara karıştı. Yerde can çekişen genç kızın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

GENÇ KIZ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası Kübra Kilit’in yardımına koşan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralı kız ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kız hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybederken, polis ekipleri kaçan vicdansız sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

“BUGÜN 30 GÜN OLDU, HALA ORTADA YOK"

Yaşanan kazada kızlarını kaybeden acılı aile, bir aydır kaçan sürücüyü arıyor. Plakası alınmayan aracın izini süren aile, vicdansız sürücünün polis sığınmasını istiyor. Kızını kaybeden acılı baba Yılmaz Kilit, “Kızım akşam sıralarında kaza geçiriyor. Durakta iniyor, durağın sağ tarafında araç vuruyor. Beni arkadaş aradı, kaza yerine 3 dakikalık mesafedeyim. Ben duyunca eşimi aradım, ve olayı söyledim. Ben tekrar kaza yerindeki arkadaşı aradım, durumun vahim olduğunu öğrendim. Olay yerine geldiğimde kızım kanlar içinde yerde yatıyordu. Kaza yapan şahıs olay yerindeymiş, olayın vahametini öğrenince 2’si aradan kaçıyorlar. Bugün 30 gün oldu hala haber yok. Sağ farı kırık, ön camı göçük görgü tanıkları böyle söylüyor. Olaydan 15-20 dakika sonra ters yönden Beyaz bir araba geliyor ve burada 3 kişi iniyor ve kızımın yanına geliyor. Birisi resim çekip birine gönderiyor. O gündür bugündür araç kayıp” diye konuştu.

“O ANI AKLIMDAN SİLİP ATAMIYORUM"

Gözyaşlarını tutamayan anne Ayşe Kilit, “Eşim yemeğe geliyorum diye aradı, kapattı bir daha aradı Kübra’ya araba vurmuş dedi. Yalın ayak koşmuşum gittiğim anda bayılmışım hiçbir şey hatırlamıyorum. O kanlar içinde yatıyor ben yaklaşamadım ona. Anne elimden tuttum demiş olabilir, kalbinden geçmiş olabilir. O anı aklımdan silip atamıyorum. Ben yaklaşamadım çocuğuma elini tutamadım. Benim 3 gün aklım başıma geldi, ben olayla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Geçici olarak hafızam gitti” diyerek yaşadığı üzüntüyü anlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Minibüsten indikten sonra otomobilin genç kıza çarparak feci şekilde ölümüne sebep olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, bir minibüsün durağın orada durduğu ve kısa süre sonrada bir aracın kıza çarparak havaya fırlattığı ve vatandaşların genç kızın yardımına koştuğu görülüyor.

Son Güncelleme: 23.11.2018 17:00
Anahtar Kelimeler:
Tuzla
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