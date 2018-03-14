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Kur'an-ı Kerim içinde bombalı tuzak: 1 asker şehit

PKK'lı teröristlerin kutsal değerlere yönelik saldırısı durmak bilmiyor. Almanya'da onlarca camiyi yakmaya çalışan PKK'lı teröristlere, Afrin'de Kur'an içine tuzaklanan bomba ile destek geldi. 

Kur'an-ı Kerim içinde bombalı tuzak: 1 asker şehit

PKK'lı teröristlerin kutsal değerlere yönelik saldırısı durmak bilmiyor. Almanya'da onlarca camiyi yakmaya çalışan PKK'lı teröristlere, Afrin'de Kur'an içine tuzaklanan bomba ile destek geldi. 

14 Mart 2018 Çarşamba 18:50
Kur'an-ı Kerim içinde bombalı tuzak: 1 asker şehit

Kur'an-ı Kerim içinde bombalı tuzak: 1 asker şehit

Terör örgütü PKK'nın dini değerlere, kutsal emanetlere yönelik cinnet dolu saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Daha önce onlarca camiye saldıran, roket ve kurşun yağmuruna tutan PKK'lı teröristler bu kez, kutsal kitap Kur'an-ı Kerim içine yerleştirdikleri bombalı kalleş tuzakla saldırdı...


 

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Sürmen'in teröristlerce el yapımı patlayıcı tuzaklanan Kur'an-ı Kerim'i yerden kaldırmak istediği sırada patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olduğu belirlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'de dün şehit olan Uzman Çavuş Orhan Sürmen'in Kur'an-ı Kerim'e tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düştüğü ortaya çıktı.

TSK tarafından hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak'ta başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.


Harekat kapsamında kontrolü sağlanan yerleşim yerlerinde, uzman ekipler teröristlerce tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ve mayınları tek tek imha ediyor.


TERÖRİSTLERDEN HAİN TUZAK

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Afrin kırsalındaki Dermaşanlı köyünde arama tarama faaliyeti yürüten birlikteki Uzman Çavuş Orhan Sürmen'in, teröristlerce el yapımı patlayıcı yerleştirildikten sonra tahrip edilen Kur'an-ı Kerim'i yerden kaldırdığı sırada tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düştüğü belirlendi.

Güvenlik kaynakları, askerlerin manevi değerlere yönelik hassasiyetinden faydalanmak isteyen teröristlerin, İslami değerleri hiçe sayarak bu tür kalleş tuzaklar kurduğunu ifade etti.

Benzer tuzaklara karşı bölgede görevli askerlerin uyarıldığını bildiren güvenlik kaynakları, bu tarz eylemlerin hiçbir şekilde harekatı sekteye uğratmayacağını kaydetti.

Bölgede bugüne kadar binlerce el yapımı patlayıcı ve mayının imha edildiğini belirten güvenlik kaynakları, teröristlerin patlayıcıları kadın iç çamaşırından gıda maddelerinin içine kadar farklı yerlere tuzakladıklarına dikkati çekti.

Bazı patlayıcıların telsiz, cep telefonu gibi cihazlarla uzaktan kumanda edildiğini vurgulayan güvenlik kaynakları, teröristlere bu tür patlayıcıların hazırlanması konusunda yabancı istihbarat örgütlerinin eğitim verdiğini söyledi.

ÇUKUR OPERASYONLARINDA DA AYNI YÖNTEM KULLANILMIŞTI

Güvenlik kaynakları, Afrin'deki el yapımı patlayıcılarla hazırlanan tuzaklama yönteminin aynısının terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır'ın Sur, Şırnak merkez ile Silopi, Cizre ve İdil, Hakkari'nin Yüksekova, Mardin'in Nusaybin ilçelerindeki çukur operasyonlarında da görüldüğünü kaydetti.

Nusaybin'de, bir evdeki Kur'an-ı Kerim'e teröristlerce tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, bölgede arama tarama faaliyeti sürdüren asker tarafından fark edilerek etkisiz hale getirilmişti.

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