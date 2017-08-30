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Kurbanlıklara kötü davranan yandı; 546 TL cezası var

Kurban Bayramı öncesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Kurban Kesim Rehberi' vatandaşları uyarıyor. Açıkta kurban kesiminden, kurbanlık hayvanlara kötü muameleye kadar pek çok konuda önemli uyarılar ve bilgiler var.

Kurbanlıklara kötü davranan yandı; 546 TL cezası var

Kurban Bayramı öncesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Kurban Kesim Rehberi' vatandaşları uyarıyor. Açıkta kurban kesiminden, kurbanlık hayvanlara kötü muameleye kadar pek çok konuda önemli uyarılar ve bilgiler var.

30 Ağustos 2017 Çarşamba 10:18
Kurbanlıklara kötü davranan yandı; 546 TL cezası var

Kurbanlıklara kötü davranan yandı; 546 TL cezası var


Mübarek Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, hemen hemen her bayramda ekranlara yansıyan, gazete sayfalarını dolduran kötü görüntülerin önüne geçmek için bu yıl yerel yönetimler ve bakanlık yetkilileri işi sıkı tutuyor. Acemi kasapların, öfkesine sinirine yenik düşerek kurbanlık hayvanlara kötü muamelede bulunanlara bu yıl 546 TL para cezası var. Ceza bununla da sınırlı değil. Açıkta kurban kesimi, kurban kesiminden sonra etrafa saçılan kan ve kötü kokulara neden olanlar da en az bin 267 TL ceza geliyor.

DİYANET'TEN BİR İLK; KURBAN KESİM REHBERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce, kurban hizmetlerinin düzenli yürütülmesi ve uygulamada ortaya çıkan aksaklıkları gidermek için "Kurban Rehberi" hazırlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan rehberde, kurban organizasyonu yapan kurumlar ve kurban hizmetlerinde görevlendirilen personelin yanı sıra herkese düşen görevler şöyle sıralandı:

PARKLARDA, CADDE VE SOKAKLARDA KURBAN KESMEYİN

-Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara Çevre Kanunu'nun 20 nci maddesinin (s) bendi gereğince, 203 TL,

KURBAN ATIKLARINI SAĞA SOLA ATMANIN CEZASI AĞIR

-Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa saçan ya da gömen kişilere 1.267 TL,

-5 bin 199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 12'nci maddesinin birinci fıkrasına göre; hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına 1.097 TL idari para cezası uygulanır.

ACEMİ KASAPLARA 752 TL KESİM CEZASI

-5199 sayılı Kanunu'nun 12'ncinci maddesinin ikinci fıkrasına göre , kurban kesmek isteyenlerin kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına, çevre temizliğine uygun olarak, hayvana en az acı verecek şekilde bir anda kesimi, kesim yerleri, ehliyetli kesim yapacak kişiler ve ilgili diğer hususlarla ilgili hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına iki bin 752 TL idarî para cezası uygulanır.

-5 bin 199 sayılı Kanun'un 14(üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre; hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasak olup bu hükme aykırı davrananlara 546 TL idari para cezası uygulanır.

-Yine, 5 bin 199 sayılı Kanun'un 14'üncü maddesinin 1'inci fıkrasının (e) bendine göre; kesin olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunmak yasak olup bu hükme aykırı davrananlara 546 TL para cezası uygulanır.

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