

Kuveyt'te trafik polisinin Türk Bayrağı sevgisi



Kuveyt'ten Türkiye'ye kendi aracıyla gelen Okan Doğru, sosyal medya hesabında, dün yaşadığı olayı fotoğraflarıyla birlikte yayınladı. Kuveyt sınırları içerisinde, arkasında bir trafik polisinin kendilerini megafondan anons ederek aracı sağa çekmelerini istemesiyle başlayan olay, Sosyal Medya'da okuyanları duygulandırdı.

Trafik polisi, yolun sağına çektirdiği aracın yanına yaklaşarak, önce aracın ve sürücünün belgelerini sordu, daha sonra ise kendilerini neden durduğunu itiraf etti. Kuveytli polis memuru; 'Ben sizi Türk Bayrağı'nı istemek için durdurdum'

Araç sürücüsü Okan Doğru'dan, otomobilin önündeki Türk Bayrağı'nı talep eden trafik polisine ne diyeceğini şaşırdı.Türk Bayrağı'nın başına kötü bir şey geleceğinden endişelenen Okan Doğru ve yanında bulunanlar polis memurundan bayrağı ne yapacağını sormaları üzerine aldığı cevap herkesi şaşkına çevirdi.



"Ben Türk Bayrağını ve Türkiye'yi çok seviyorum, eğer Türk Bayrağı'nı bana verirseniz onu aracımın önüne koyacağım"

Yakında ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelmek istediğini söyleyen trafik polisine inanan vatandaşlarımız ne yapacaklarını şaşırdı.

Okan Doğru ve arkadaşları buna önce temkinli davransalar da, trafik polisinin samimi sözüne inanarak teslim ettiği bayrağı, resmi polis aracının önüne gururla koyduğunu görüntülediler. Bir süre Türklere ait araca eskortluk yapan, daha sonra da takip eden polis memuru sevinç içinde geri dönerken, olayı sıcağı sıcağına sosyal medyadan paylaşan Okan Doğru'nun mesajı kısa sürede çok sayıda vatandaş tarafından paylaşıldı.