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Kuzey Irak'a yönelik hava operasyonu, 21 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtında üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı...

Kuzey Irak'a yönelik hava operasyonu, 21 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtında üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı...

23 Ocak 2019 Çarşamba 18:57
Kuzey Irak'a yönelik hava operasyonu, 21 terörist öldürüldü

Kuzey Irak'a yönelik hava operasyonu, 21 terörist öldürüldü

TSK, Irak'ın Kuzey'inde üstlenmeye terör örgütü unsurlarına yönelik hava harekatını düzenledi. Operasyonda 21 terörist öldürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtında üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı...

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada; Irak kuzeyindeki Zap, Metina, Avaşin ve Haftanin'e 20-22 Ocak tarihlerinde hava harekâtı düzenlendiği belirtilerek, "Hava harekâtlarında, terör örgütüne ait silah mevzi ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığındaki silahlı 21 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" denildi.

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