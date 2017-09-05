Kuzey Irak havadan vuruldu; Zap'ta 8 terörist öldürüldü
PKK'lı teröristlere yönelik son hava harekatında Kuzey Irak Zap bölgesinde 8 terörist öldürüldü
Kuzey Irak havadan vuruldu; Zap'ta 8 terörist öldürüldü
PKK'lı teröristlere yönelik son hava harekatında Kuzey Irak Zap bölgesinde 8 terörist öldürüldü
05 Eylül 2017 Salı 12:34
Kuzey Irak havadan vuruldu; Zap'ta 8 terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Kuzey Irak'taki Zap bölgesinde, sınır hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen silahlı 8 teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
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