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Kuzey Irak'ta çatışma, 3 askerimiz şehit oldu

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sırasında çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğu açıklandı.

Kuzey Irak'ta çatışma, 3 askerimiz şehit oldu

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sırasında çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğu açıklandı.

31 Mayıs 2018 Perşembe 18:26
Kuzey Irak'ta çatışma, 3 askerimiz şehit oldu

Kuzey Irak'ta çatışma, 3 askerimiz şehit oldu

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sırasında çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğu açıklandı.


Irak kuzeyinde terör örgütüne yönelik operasyonlar esnasında çıkan çatışma neticesinde 3 asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde süren operasyonlar sırasında çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğu belirtildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"31 Mayıs 2018 tarihinde Irak kuzeyindeki operasyonlar esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma neticesinde üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah´tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

HANİ'DE ÇATIŞMA, 1 KORUCU ŞEHİT

Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsalında yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada 1 korucunun şehit olduğu bildirildi..

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan güvenlik korucusu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. 

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında, Diyarbakır ili Hani İlçesi Topçular ile Yukarıturalı köyleri karayolu ayrımında icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında, 30 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 19.20 sıralarında bir grup Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu ile çıkan silahlı çatışma sonucunda, yaralanan 1 kahraman güvenlik korucumuz, helikopterle sevk edildiği Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen 31 Mayıs 2018 Perşembe günü kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyona devam edilmektedir" denildi.

Son Güncelleme: 31.05.2018 15:34
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