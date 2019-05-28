Kuzey Irak'ta Pençe Operasyonu | Komandolar inlerine girdi





PKK'lı teröristlere yönelik Pençe operasyonu havadan ve karadan devam ediyor. Karadan devam eden operasyonlarda Hakurk'ta örgütün yoğun olarak yığınak yaptığı dağlık alanlarda, derin vadilerde yer yer çatışmalar sürüyor. Hakurk'tan gelen operasyon görüntülerinde, dik vadilerde metrelerde yükseklikteki karlar arasında ilerleyen komando birliklerinin imha ettiği örgütün dağ yapılanmasında kullanılan çok sayıda araç ve kamp fotoğrafları yer aldı. Bu arada Türkiye'nin son operasyon konusunda Irak'ı bilgilendirdiği, İran'ın da son operasyon öncesi Kandil ve çevresini yoğun topçu ateşi altına aldığı bilgileri yer aldı.

PENÇE KALICI BİR KISKACA DÖNÜŞÜCEK



TSK'nın kara ve hava unsurlarınca, Irak'ın kuzeyinde alan kurma girişimindeki terör örgütü PKK'ya yönelik "Pençe Harekâtı"nı değerlendiren Güvenlik ve Strateji Uzmanı Abdullah Ağar, "ABD-İran gerilimi Irak'ı istikrarsızlığa sürüklüyor ve bölücü örgüt Türkiye'de siyasi bir denklem olma çabasıyla bölgede alan hakimiyeti kurma girişimi sergiliyordu. Türkiye, bunu yok etmek için harekete geçti. Ancak bu harekât, sadece dağdaki PKK'yı imha etme değil; Türkiye'nin jeopolitik ihtiyacı olan bir harekâttır" dedi..

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK),Irak'ın kuzeyinde yuvalanan bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik karadan ve havadan "Pençe" adı verilen büyük bir harekât başlattı. Dün öğleden sonra başlayan, ATAK helikopterlerinin yanı sıra 10 savaş uçağının da destek verdiği harekâtın nedenlerini ve amaçlarını, uzun yıllar TSK'ya hizmet eden Güvenlik ve Strateji Uzmanı Abdullah Ağar, dev harekâtın perde arkasını değerlendirdi.

"GEÇEN YIL ÇETİN BİR KIŞTA GİRMİŞTİK"

"Türk Silahlı Kuvvetleri, geçen yıl çok çetin bir kışın ardından bölgeye intikal etmiş, üstlenmişti. Yani TSK zaten K.Irak'taydı. Bu harekâtın temel nedenlerinden biri, terör örgütü PKK'nın gerek içerdeki azalan gerekse sınırdan sızma suretiyle Türkiye'de 'siyasi bir denklem' olabilme düşüncesiyle terör faaliyetlerine girişmesiydi. Açmak gerekirse bölücü terör örgütü, seçim dönemlerinde saldırılarını azaltıp istediği zaman artırarak Türkiye'nin siyasi gündemini terör faaliyetiyle dizayn etmeye çalışıyordu. Bir etki olduğu düşüncesini yaratma girişimindeydi. Askeri harekâtın yapılmasının bir nedeni terör örgütünün siyasi bir denklem olamayacağını gösterme amacını taşımaktadır.



"IRAK'I İSTİKRARSIZLAŞTIRMA GİRİŞİMİ VAR"

Bakın Suriye'de DEAŞ isminde bir örgüt çıktı ve bu örgüt kendisine alan yarattı. Benzer durum bölücü örgüt için de geçerli! ABD-İran geriliminin artmasıyla Irak ciddi bir istikrarsızlığa sürükleniyor ve terör örgütünün burada alan hakimiyeti kurma girişimi söz konusuydu. Türkiye, Irak'ın kuzeyinde, Suriye'deki gibi bir alan oluşturulmasına izin vermeyeceğini göstermek için de düğmeye bastı ve bölgesel kontrolü sağlamak için harekete geçti.

"BU JEO-POLİTİK BİR HAREKÂT"

Türkiye binlerce askerin katılımıyla "Pençe" harekâtına başladı ancak bunu sadece askeri bir harekât olarak görmek eksik kalır. Türkiye'nin amacı bence askeri tedbirlerin yanı sıra jeo-politik ihtiyacı çerçevesinde bölgede kontrolü ele almak istemesi ki bu Türkiye'nin en doğal hakkı.

"SOFİSTİKE SİLAHLARLA SALDIRIYORLARDI"

Burada terör örgütünün kullandığı silahlara da değinmek gerekir. Bakın PKK son dönemde çok sofistike silahlarla saldırılar düzenledi. Son teknolojinin ürünü olan havanlar, güdümlü uçaksavar ve tanksavarlar, uzun namlulu doçkalarla saldırdı. TSK, içerdeki kuvvetlere verilen destekle Zap-Hakurk hattının daha da güneyine inecek.

"TSK ALANINI GENİŞLETECEK"

TSK, terör bölgelerini imha ederek güvenli alanı daha da genişletecek. Harekâtın Kandil'e uzanıp uzanmayacağını zaman gösterecektir. Ama önemli olan şudur; TSK'nın harekâtı sadece dağdaki PKK'yı hedef alan bir girişim değildir ve jeo-politik önemi çok büyüktür. Sinat, Haftanin, Zap, Hakurk, Avaşin ve Basyan bunların temel alanlarıydı ve harekât bu alanları da kapsayacaktır.

"IRAK'A HABER VERİLMİŞTİR"

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, 15 Mayıs'ta Türkiye'deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerde bulundu. Türkiye, harekâtın sadece terör örgütünü kapsadığını ve bölgesel oyunun çapını mutlaka kendilerine anlatmıştır. Türkiye, uluslar arası hukuk çerçevesinde ve Irak'ın bilgisi dahilinde adımını atmıştır."