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Kuzey Irak'ta son durum: PKK'ya tası tarağı bırakıp kaçıyor

Terör örgütünün 40 yıldır üs olarak kullandığı Kandil'e yönelik kara ve hava harekatı devam ederken, TSK'nın ele geçirdiği çok sayıda tepe ve vadide güvenlik bölgeleri oluşturduğu öğrenildi.

Kuzey Irak'ta son durum: PKK'ya tası tarağı bırakıp kaçıyor

Terör örgütünün 40 yıldır üs olarak kullandığı Kandil'e yönelik kara ve hava harekatı devam ederken, TSK'nın ele geçirdiği çok sayıda tepe ve vadide güvenlik bölgeleri oluşturduğu öğrenildi.

10 Haziran 2018 Pazar 07:40
Kuzey Irak'ta son durum: PKK'ya tası tarağı bırakıp kaçıyor


Kuzey Irak'ta son durum: PKK'ya tası tarağı bırakıp kaçıyor

Irak'ın kuzeyindeki Zap, Hakurk ve Kandil'e düzenlenen hava operasyonlarında PKK'lı teröristlerin sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edilirken, karadan birliklerin ilerleyişi devam ediyor.


Terör örgütüne yönelik Kuzey Irak'ta devam eden harekat sırasında, PKK'lıların kaçtığı çok sayıda bina ve mevzi imha edildi. Kara birliklerinin geniş bir alanda kontrolu sağladığı bölgelerde geçici üs alanları ve güvenlik bölgeleri oluşturduğu bildiriliyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Irak kuzeyindeki Zap, Hakurk ve Kandil bölgelerine yönelik olarak dün hava harekatları düzenlendi. Hava harekatları sonucunda, teröristler tarafından sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullanılan hedefler imha edildi.

SİDEKAN BÖLGESİNDE ÜS KURULDU

TSK, terör örgütü PKK’nın merkez üssü Kandil’e yönelik operasyonda son 24 saat içinde 4 kilometre ilerledi. Önümüzdeki süreçte başlaması planlanan büyük Kandil operasyonu öncesinde Sidekan bölgesinde üslenme sağlandığı ve askeri sevkıyatın da son hızla devam ettiği öğrenildi. 


Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), terör örgütü PKK’nın merkez üssü Kandil’e yönelik başlattığı operasyonda ilerleyişi derinlemesine sürüyor. Bölgedeki yerel güvenlik kaynaklardan alınan bilgilere göre, son 24 saat içinde TSK 4 kilometrelik bir ilerleme sağladı. Mehmetçik, dün itibarıyla derinliği 34, genişliği 10 kilometrelik bir alanda kontrolü tamamen sağladı. Önümüzdeki süreçte başlaması planlanan büyük Kandil operasyonu öncesinde Sidekan bölgesinde üslenme sağlandığı ve askeri sevkıyatın da son hızla devam ettiği öğrenildi.

Berazgir bölgesinde Hayat ve Kolekan köylerinin üst kesiminde bulunan Kewêt Tepesi, Deşta Herte bölgesinde Lelikan Tepesi, Abdal Kovi Dağı, Hakurk Vadisi ve Geliyê Reş arasındaki Êrışmê Tepesi, Benê ve Helkera köyleri arasındaki Şoşnê Tepesi, Türkiye sınırına 10 kilometre uzaklıkta olan Kıtkin Tepesi terör örgütünden temizlendi. Temizlenen bölgelerde TSK’nın askeri üsler kurduğu bildirildi.

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Kuzey Irakta Son Durum
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