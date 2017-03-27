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27 Mart 2017 Pazartesi 14:29

'Kuzu Kuzu geldi'ye cevap: Yine giderim

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi için söylenen "15 Temmuz'dan sonra kuzu kuzu geldi" yorumlarına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu "Türkiye'nin bir derdi varsa yine giderim" dedi.

'Kuzu Kuzu geldi'ye cevap: Yine giderim
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'Kuzu Kuzu geldi'ye cevap: Yine giderim

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Kılıçdaroğlu'nun kendisini ziyaret etmesini "Kuzu Kuzu geldi" diyerek değerlendirilmesine tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin bir derdi varsa siyasetçiler bir araya gelip, oturup konuşmalı" diyerek cevaplandırdı.


CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi için söylenen "15 Temmuz'dan sonra kuzu kuzu geldi" yorumlarına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Bu da doğru değil. Aynı olay olsa, yine Türkiye bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalsa söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Gene giderim. Öyle kalkıp da kısır çekişmelere bu memleketi sokmamak lazım" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa değişikliği referandumu çalışmaları kapsamında geldiği Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyon ve TIR Garajı şoförleri ile buluştu.

Kendisi hakkında, "15 Temmuz sonrası işte kuzu kuzu geldi" şeklindeki yorumları doğru bulmadığını ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Aynı olay olsa, yine Türkiye bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalsa söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Gene giderim. Öyle kalkıp da kısır çekişmelere bu memleketi sokmamak lazım. Yazıktır, günahtır. Türkiye'nin bir derdi varsa siyasetçiler bir araya gelip, oturup konuşmalı. Memleket sadece benim memleketim değil, hepimizin memleketi. Sadece ben mi sorumluyum? Sizler de sorumlusunuz" dedi.
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