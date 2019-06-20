LDP | Bizim yerimize Sisi'yi seçimlere sokan YSK'yı kınıyoruz



Yerel seçimlere giremeyen LDP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul seçimleri için kullandığı 'Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı' sözlerine tepki gösterdi. Liberal Demokrat Parti: 'Seçimlere bizi sokmayan, Sisi'yi sezimlere sokan YSK'yı kınıyoruz'



LDP, Erdoğan'ın "Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz?" ifadelerine karşılık vererek, "Bizi seçime almayıp, Sisi'yi seçime sokan YSK’yı kınıyoruz!" dedi.

Liberal Demokrat Parti, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nu Mısır’da Muhammed Mursi’yi darbeyle deviren Abdulfettah el Sisi’yle özdeşleştirdiği sözlerine yanıt verdi.

Erdoğan’ın 23 Haziran Pazar günü yapılacak seçimler için “Bu CHP zihniyeti benimle ilgili de Mursi içeri atıldığı zaman Erdoğan’ın akıbeti de onun gibi olacak diyorlardı. Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Mesele bu kadar önemli” sözlerine cevaben LDP’den şu paylaşım geldi: “Bizi Seçime Almayıp, SİSİ’yi Seçime Sokan YSK’yı Kınıyoruz!”