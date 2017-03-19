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19 Mart 2017 Pazar 22:44

Lice'de operasyon sürüyor; TSK açıkladı, 6 terörist öldürüldü

Lice'de kanlı eylemlere hazırlanan PKK'lı teröristler, barınaklarında vuruldu. 6 teröristin öldürüldüğü çatışmalarda 1 yüzbaşı, 1 uzman onbaşı iki asker şehit düştü.

Lice'de operasyon sürüyor; TSK açıkladı, 6 terörist öldürüldü
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Lice'de operasyon sürüyor; TSK açıkladı, 6 terörist öldürüldü



Havaların ısınmasıyla birlikte terör örgütü PKK'nın yeniden saldırı hazırlaığı yaptığı Lice'de geniş çaplı operasyonlar sürüyor. Örgüt üyelerinin Lice kırsalında dağlık alanda yığınak yaptığı bölgeye düzenlenen operasyonda 6 terörist öldürüldü. Çatışma sırasında iki asker şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Kulp, Lice ve Hani ilçelerinin kuzeyi ile Bingöl il sınırı arasındaki dağlık alanda PKK'lı teröristlere yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), emniyet unsurları ve güvenlik korucularının katılımıyla 5 Mart'ta başlatılan "Bayrak-41 Şehit Jandarma Tolga Topçuoğlu Müşterek Operasyonu" sürüyor.

Operasyonda çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler kaldırıldığı Diyarbakır'daki Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu.

Operasyon kapsamında 6 terörist de etkisiz hale getirildi.


TSK BÖLGEDEKİ HAREKETLİLİĞİ AÇIKLADI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Diyarbakır Lice'de yürütülen operasyon esnasında bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, 19 Mart 2017 tarihinde Diyarbakır Lice'de yürütülen operasyon esnasında bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu belirtildi.

Operasyonda, toplam 6 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirilerek silahlarıyla beraber ele geçirildiği kaydedildi. Açıklamada, "Bu çatışmada hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekanları cennet olsun" denildi.
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