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23 Aralık 2016 Cuma 10:34

Liseli genc aşkını tünel duvarına yazarken az daha....

Adana'da bir tünelin duvarına sevdikleri kızın adı ile kendi adının baş harflerini yazan gençler az daha terör örgütü yandaşı diye gözaltına alınacaktı.

Liseli genc aşkını tünel duvarına yazarken az daha....
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Liseli genc aşkını tünel duvarına yazarken az daha....


Terör örgütlerine yönelik teyakkuz hali istenmeyen olaylara da neden olabiliyor.  Adana'da lise öğrencisi bir kişi sevgilisinin adını otoyoldaki tünel duvarına yazıp kalp şekli yapınca polis "PKK propagandası" yapıldığı ihbarı ile alarma geçti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Çukurova ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Fehmi Özel Türkay Tüneli’ne giren sürücüler, polisi arayarak üç kişinin duvarlara bölücü terör örgütü PKK'nın adını yazdıklarını ihbar etti. Bunun üzerine haber merkezi olay yerine çok sayıda ekip sevk etti. Diğer yandan da terör ekipleri ile yunus timleri de bölgeye yönlendirildi.



Polislerin kendilerine doğru geldiğini gören üç genç kaçmaya çalıştı, ancak otoyol polisler tarafından kesildiği için yakalandılar.

Polislerin ‘Nereye yazdınız?” demesi üzerine lise öğrencileri D.C., K.Y. ve İ.Ç., “Biz bir şey yazmadık. Bizi götürmeyin” diyerek polislere yalvardı. Ekipler suç örgütüyle ilgisi olup olmadığın öğrenmek için üç öğrencinin kimlik kontrolünü yaptı. Olayın şokunu atlatan öğrencilerden D.C., polislere, sevgilimin adını yazıp kalp çizdim demesi üzerine polisler tünele girip yazıyı bulmaya çalıştılar.

Kısa bir araştırma sonucunda duvardaki yazı bulundu ve polisler tarafından tebeşir ile silindi.
Polislere, önceki gün motosiklet kazası geçirdiğini anlatan D.C., “Bir ağabeyin otomobili ile hastaneye geliyorduk. Yanlışlıkla hastane çıkışından önce inmişiz. Tünelden geçerken sevgilim ile benim adımı duvara yazıp ortasına kalp çizdim. Aşkımı çok sevdiğim için yaptım. Bir daha hiçbir yere yazmayacağım” dedi. Polisler üç liseye otobanda gezmenin tehlike ve yasak olduğunu anlattıktan sonra serbest bıraktı.   

 
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