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Macron'un eli ayağına dolaştı: 10. günde böyle oldu

Ülkesinde yayınlanan bir dergiye verdiği mülakatta "Dünya lideri olmak zor, Erdoğan'la on günde bir görüşmek zorunda olan benim" diye sitem eden Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu isteyen taraf oldu. Macron Erdoğan buluşmasında çekilen fotoğraf karesi gündeme damgasını vurdu.

Macron'un eli ayağına dolaştı: 10. günde böyle oldu

Ülkesinde yayınlanan bir dergiye verdiği mülakatta "Dünya lideri olmak zor, Erdoğan'la on günde bir görüşmek zorunda olan benim" diye sitem eden Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu isteyen taraf oldu. Macron Erdoğan buluşmasında çekilen fotoğraf karesi gündeme damgasını vurdu.

20 Eylül 2017 Çarşamba 13:11
Macron'un eli ayağına dolaştı: 10. günde böyle oldu

Macron'un eli ayağına dolaştı: 10. günde böyle oldu


Fransız dergisi Le Point'e yaptığı açıklamada "Dünya liderliği o kadar havalı değil, Erdoğan'la 10 günde bir konuşmak zorunda olan benim" diyen Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmede adeta eli ayağına dolaştı. Erdoğan'ın rahat hareketleri karşısında ne yapacağını şaşıran Macron'un, daha önce 'zorunluluk' olarak duyurduğu görüşmenin ise bizzat kendinden geldiği ortaya çıktı.

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞMEK BİR DEĞERDİR

Cumhurbaşkanlığının Fransızca Twitter hesabından yayınlanan mesajda, Erdoğan'ın "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ile görüşmek bir değerdir." ifadesine yer verildi.

Mesajda, Erdoğan ve Macron'un dün New York'ta gerçekleşen görüşmesinin fotoğrafı da paylaşıldı.
Fotoğraf karesine, Erdoğan'ın cesur ve öz güvenli hali, Macron'un ise daha endişeli, heyecanlı ve bir şeyler öğrenmeye çalışır hali yansımıştı.

Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Mücahit Küçükyılmaz da Twitter hesabından Fransızca olarak paylaştığı mesajda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'dünya lideri' Macron'la bir kez daha görüştü." ifadelerini kullandı.

Macron, Fransız Le Point dergisine geçen ay verdiği mülakatta, "Dünya liderliği o kadar havalı değil, Erdoğan'la 10 günde bir konuşmak zorundayım" diye konuşmuştu.

Erdoğan ise Macron'un açıklamasına ilişkin, "Benim bildiğim tek şey var: Görüşme talebinde bulunduklarına göre, ben görüşme talebini reddetmeyi arzu etmem çünkü dostları çoğaltmak isterim ve bize olumsuz nazarla bakanları da azaltmak isterim. Fakat ben o dergiye verilende bir olumsuzluk değil tam aksine Türkiye'nin Cumhurbaşkanıyla görüşmenin onlar için bir artı değer olduğunu düşünürüm." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Anahtar Kelimeler:
MacronErdoğan
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