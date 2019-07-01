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Mahmut'un yerine Cihan'ın arabasını yakmış

Mahmut adlı kişinin aracını yakmak isterken başka bir vatandaşın otomobilini ateşe veren Züleyha A. adlı kadın "Mahmut benim canımı yaktı, ben de onun arabasını yakacaktım" dedi..

Mahmut'un yerine Cihan'ın arabasını yakmış

Mahmut adlı kişinin aracını yakmak isterken başka bir vatandaşın otomobilini ateşe veren Züleyha A. adlı kadın "Mahmut benim canımı yaktı, ben de onun arabasını yakacaktım" dedi..

01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:16
Mahmut'un yerine Cihan'ın arabasını yakmış

Mahmut'un yerine Cihan'ın arabasını yakmış


Kepez'de yakılan araçla ilgili olarak gözaltına alanın kadın, suçunu itiraf etti. Mahmut adlı bir kişinin canını çok yaktığını söyleyen kadın "Ben de onun arabasını yaktım" dedi. Polis ekipleri 'Yanan arac Cihan adlı birine ait' bilgisini verince 'Mahmut'un arabasına benziyordu, yanlışlık olmuş' dedi.

Antalya'da, Züleyha A., sabah saatlerinde ‘Mahmut’ isimli birine ait olduğunu düşündüğü otomobili yaktı. Otomobilin Cihan Kiş'e ait olduğu ortaya çıkarken, otomobili yakan Züleyha A., "Mahmut çok canımı yakmıştı. Ben de onun otomobilini yakmak istedim" dedi.


Polisi harekete geçiren olay, saat 08.20'de Antalya Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde geldi. Sokakta yürürken park halindeki Cihan Kiş'e ait 07 FAC 76 plakalı otomobili, adının 'Mahmut' olduğunu söylediği kişinin aracına benzeten Züleyha A., otomobili ateşe verdi.

Otomobilin yandığını gören Cihan Kiş'un annesi Latife Kiş durumu oğluna bildirdi. Kiş ve akrabaları otomobili söndürmeye çalışırken diğer yandan Züleyha A.'yı yakaladı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis, Züleyha A.'yı gözaltına aldı.

Olayda kullanılan içi benzinli pet şişeyle çakmak, olay yeri inceleme ekipleri tarafından delil torbasına konuldu. Otomobilde, maddi hasar meydana geldi.
Polise olay anını anlatan Latife Kiş, "Züleyha A. bana vururken diğer yandan 'Mahmut beni yaktı ben de onun otomobilini yakacağım' diye bağırıyordu" dedi. Latife Kiş, ailelerinde bu isimde biri olmadığını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
AntalyaKepezAraçYakma
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