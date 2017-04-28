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28 Nisan 2017 Cuma 07:38

Mahrem İmamlar, FETÖ'nün dijital arşivinden çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nü sarsan FETÖ operasyonunun ayrıntıları netleşiyor. Örgütün 5 bin emniyet imamı aracılığıyla 180 bin kişilik dijital fişleme çalışması yaptığı belirlendi.

Mahrem İmamlar, FETÖ'nün dijital arşivinden çıktı
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Mahrem İmamlar, FETÖ'nün dijital arşivinden çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde önceki gün akşam açığa alınan 9 bin 103 personelin adının Mahrem İmamlar Operasyonu sırasında ele geçirilen dijital arşivden çıktığı ileri sürülüyor. FETÖ'nin emniyet içindeki yapılanması tarafından hazırlanan arşiv çalışmasında 180 bin polis memurunun tek tek fişlendiği belirlendi.

FİŞLEME ÇALIŞMASINI 3 KATEGORİYE AYIRMIŞLAR

FETÖ elebaşısının görevlendirdiği ‘emniyet imamı’ndan ele geçirilen dijital arşivde, 3 kategorili fişleme belgeleri bulundu. Emniyetteki tüm polislerin ‘FETÖ’cü olanlar, olmayanlar ve örgütten ayrılanlar’ diye 3 kategoriye ayrılıp fişlendiği, listenin 5 bin ‘emniyet imamı’nda olduğu öğrenildi.

FİŞLEMEYİ EMNİYET İMAMLARI YAPTI

FETÖ’nün Emniyet Genel Müdürlüğü içindeki kripto yapılanmasına dair Türkiye genelinde önceki gün gerçekleştirilen operasyona ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Gazete Habertürk'ten Helin Şahin'in haberine göre, bizzat FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen’in talimatıyla görevlendirilen ‘emniyet imamı’, bir süre önce gözaltına alındı. Gözaltına alındığı sırada üstünde bulunan dijital arşivi imha etmeye çalışan ‘imam’ kendini ele verince üst düzey FETÖ’cü olduğu ortaya çıktı.

Bunun üzerine derinleştirilen soruşturmayla beraber kartın içindeki bilgiler üzerinde çalışma yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı tarafından kurulan özel bir ekiple gerekli soruşturma tedbirleri alındıktan sonra operasyon düğmesine basıldı. Dijital arşivden çıkan emniyet personeline ilişkin fişleme listesinin, çoğu öğretmenlerden oluşan FETÖ’nün yaklaşık 5 bin emniyet imamında da mevcut olduğu tespit edildi. 5 bin imamın başındaki tepe imamın ismi ise şimdilik gizli tutuluyor.

Dijital arşivden çıkan liste, 3 kategorili fişlemeden oluşuyor. İlk kategoride, 5 bin kişilik emniyet imamları ile bunlara bağlı FETÖ’cü polislerin isimleri şemalı ve detaylı bir şekilde yer alıyor.

İkinci kategoride, FETÖ ile hiçbir bağı olmayan yaklaşık 180 bin polisle ilgili detaylı bilgiler bulunuyor. 1. sınıf emniyet müdüründen en alt rütbeli polise kadar yapılan sıralamada, polislerin isimlerinin karşısında eşleri, çocukları ve özel hayatlarına dair bilgilere yer veriliyor.

Üçüncü kategoride ise FETÖ’den ayrılan polislerin isimleri, örgütten neden ayrıldıkları ve tekrar örgüte nasıl kazandırılmaları gerektiğine yönelik notlar olduğu belirlendi. Bu kişilerin isimlerinin karşısında ise “Ayrıldı”, “Kazanılabilir”, “Kaybedildi” ve “İhanet etti” gibi değerlendirmeler yer alıyor.
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Mahrem İmamlarEmniyet ImamlarıFETÖ‘emniyet Imamı
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