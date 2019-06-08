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Makas terörü gece yarısı Beşiktaş'ta 2 can aldı

Yollarda makas atarak ilerleyen magandaların neden olduğu kaza faciayla sonuçlandı. 2 kişinin can verdiği kazada 8 kişi yaralanırken, makas atarak kazaya neden olan maganda kaçtı.

Makas terörü gece yarısı Beşiktaş'ta 2 can aldı

Yollarda makas atarak ilerleyen magandaların neden olduğu kaza faciayla sonuçlandı. 2 kişinin can verdiği kazada 8 kişi yaralanırken, makas atarak kazaya neden olan maganda kaçtı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 08:29
Makas terörü gece yarısı Beşiktaş'ta 2 can aldı

Makas terörü gece yarısı Beşiktaş'ta 2 can aldı


Tüm uyarılara rağmen yollarda makas atan maganda terörü durmak bilmiyor. İstanbul Beşiktaş'ta Harp Akademileri Tüneli geçişinde makas atarak ilerlediği maganda sürücü önünde seyreden başka bir otomobile çarptı. Kaza nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 5’i çocuk 8 kişi de yaralandı. Kazadan geriye ölen ve yaralanan kişilerin yola savrulan eşyaları kaldı. Makas atarak ilerlediği öne sürülen 34 RJ 5171 otomobilin sürücüsü ise kaza sonrası olay yerinden kaçtı!

Kaza, TEM Otoyolu Beşiktaş Harp Akademileri tüneli Edirne istikametinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edirne istikametinde ilerleyen 33 CNT 40 plakalı otomobile, aynı istikamette giden ve makas atarak ilerlediği iddia edilen 34 RJ 5171 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 33 CNT 40 plakalı otomobil bariyerlere vurarak durdu. 

VATANDAŞLAR YOLA SAVRULDU

Kaza sırasında araçlarda bulunan kişiler yola savruldu. Kazaya neden olan 34 RJ 5171 plakalı otomobilin sürücüsünün ise bir süre sonra olay yerinden kaçtığı belirtildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde kaza nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5’i çocuk olmak üzere 8 kişinin de yaralandığı tespit edildi.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Ölen 2 kişinin cansız bedenleri ise incelemelerin ardından morga konuldu. Kazadan geriye, ölen ve yaralanan kişilerin yola savrulan terlik, çanta, valiz ve çeşitli eşyalar kaldı.
Öte yandan, kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde artan trafik, polis ekiplerince tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yaralıların hastaneye sevk edilmesi sonrası, iki otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, belediye ekiplerince yol temizlendi. Araçların kaldırılması ve yol temizliği sonrası ulaşım normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Makas TerörüBeşiktaşTemHarp Akademileri Tüneli
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