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Makasçı magandanın alçaklığına babası da ortak olmuş

Sabaha karşı trafikte 3'ü çocuk 4 kişi makas atarak öldüren, 10 kişiyi yaralayan maganda katil suç makinası çıktı.. 

Makasçı magandanın alçaklığına babası da ortak olmuş

Sabaha karşı trafikte 3'ü çocuk 4 kişi makas atarak öldüren, 10 kişiyi yaralayan maganda katil suç makinası çıktı.. 

08 Haziran 2019 Cumartesi 19:50
Makasçı magandanın alçaklığına babası da ortak olmuş

Makasçı magandanın alçaklığına babası da ortak olmuş


Beşiktaş'ta sabaha karşı makas atarak giden magandaların neden olduğu faciada 4 kişi can verdi. Aracını bırakarak başka bir otomobile binen alçağı magandayı kaza yerinden kaçarken sırıtan görüntüleri ortaya çıktı. 

Seyhan Özçelik, Hiranur Özçelik, Yusuf Eray ve Musap Öçzelik.. 3'ü henüz çocuk. Hayatlarının baharında yollarda terör havası estiren kamuoyunda 'Makas atma' olarak bilinen magandalığın son kurbanları. Üstelik bu yola başvuranların ezici çoğunluğu sabıkalı. Hırsızlık, gasp, nitelikli yağma, uyuşturucu satıcılığı.. Ne ararsan var. Son olaya adı karışan Yusuf Arıkboğa adlı maganda ile arkadaşı bu suçlara defalarca karışmış, sabıka kayıtları bir hayli kabarık. Beşiktaş yakınlarında Harp Akademileri Tüneli'nde sabaha karşı makas atarak vurdukları araçlarda 3'ü çocuk 4 kişinin ölümüne, 10 kişinin de yaralanmasına neden olan magandalardan birinin babasının otomobiliyle kaçtığı ortaya çıktı. Vicdansız katillere toplumda tepki yağarken, güvenlik kameralarına kaçarken yansıyan iğrenç sırıtma görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.


KATİL SÜRÜCÜ BABASINI OTOMOBİLİYLE KAÇTI

Feci olayın ardından makas atarak ölümlere ve yaralanmalara neden olan aracın şoförü Yusuf Arıkboğa, ardında 4 ölü 10 yaralı bırakarak, aracını olay yerinde bırakarak hemen arkasından gelen babası Mehmet Topçi'nin otomobiliyle  bölgeden hızla kaçtığı tespit edildi.

SÜRÜCÜNÜN KANLI GÖMLEĞİNE ULAŞILDI

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarından olaya karışan sücücünün Bahçeşehir'deki adresini de buldu. Eve yapılan operasyonda, sürücünün kanlı tişörtü, 1 adet tabanca ve 26 adet mermi bulundu. Zanlılarla irtibatlı olduğu değerlendirilen F.İ. Gözaltına alındı.

MAGANDALAR SUÇ MAKİNESİ GİBİLER

Makas atarak ölümlere ve yaralanmalara neden olan Yusuf Arıkboğa adlı magandanın '6136 sayılı kanuna muhalefet, güveni kötüye kullanma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, intihara teşebbüs suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Aynı araçta bulunan Abdülsamet Topçi'nin de 'nitelikli yağma' suçundan aranmasının olduğu, nitelikli yağma, yğama, motosiklet hırsızlığı, kasten yaralama, ruhsatsız silah bulundurma, işyerinden hırsızlık, evden hırsızlık, uyuşturucu madde kullanma suçlaırndan kaydının olduğu öğrenildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 10 KİŞİ YARALANDI

Trafikte yaşanan makas teröründe, Seyhan Özçelik, Hiranur Özçelik, Yusuf Eray ve Musap Öçzelik hayatını kaybetti. Selim Yiğit Akçil, Rüveyda Nur İlhan, Hümeyra Özlçelik, Gülnur Eray, Neslihan Eray, Ebru Akçil, Rıdvan Akçil, Nurullah Eray, Birgül Eray yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
MakasçıMagandaBeşiktaş
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serhat seçkin 2019-06-08 20:01:05

Tıpkı kiralık katil gibi, trafikte sinsice vurup kaçan, geride bıraktıkları ağır yaralılara yardım etmekten bile korkan insan müsveddeleri.. Size ehliyet veren ben taaaa

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serhat 2019-06-08 20:01:45

biraz vicdan biraz merhamet olsa keşke kaçmasanız yardım etseniz, yerde inleyen çocukları gördüğünüz halde hiç vicdanınız sızlamadı mı? sizi hangi ana sıçıp attı ortalığı hangi dağın hangi mağaranın ayısısınız şerefsizler...

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