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25 Mayıs 2017 Perşembe 06:42

Malatya'da deprem; Malatya Boztepe 4.1 ile sallandı

Malatya'da deprem, Malatya sabah saat 05.58'de 4.1 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Malatya'da deprem; Malatya Boztepe 4.1 ile sallandı
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Malatya'da deprem; Malatya Boztepe 4.1 ile sallandı

Son Depremler, Malatya'da deprem oldu. Malatya güne depremle uyandı. Malatya'ya bağlı Boztepe ilçesi Yazıhan köyü yakınlarında meydana gelen deprem vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Sabah saat 05.58'de meydana gelen deprem yerin 5.0 KM derinliğinde oluştu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem sabaha saat 05.58'de meydana geldi.
Depremin Merkez üssü Malatya'ya bağlı Boztepe ilçesi Yazıhan köyü olarak belirlendi. Depremin aletsel büyüklüğü 3.9 olarak gösterildi. Depremin şiddeti ise 4.1 olarak açıklandı. Deprem Hekimhan, Arguvan, Yazıhan, Morhamam gibi çok sayıda yerleşim biriminde yoğun olarak hissedildi.
Sarsıntı sonrası vatandaşlar evlerini bir süre terk etti.
Depremin yıkıcı bir etkisi bulunmuyor.
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