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04 Ocak 2017 Çarşamba 08:54

Malatya'da lüks taksi dönemi başladı

Hükümetin ticari araçların yenilenmesinde vergi teşvikine ilişkin getirdiği ÖTV muafiyeti sonrası uygulama ilk meyvelerinin Mlataya’da vermeye başladı.

Malatya'da lüks taksi dönemi başladı
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ÖTV indiriminden sonra lüks taksi devri başladı

    Hükümetin ticari araçların yenilenmesinde vergi teşvikine ilişkin getirdiği ÖTV muafiyeti sonrası uygulama ilk meyvelerinin Mlataya’da vermeye başladı.Malatya’lı taksiciler araçlarını yeni lüks araçlara çevirmeye başladılar.
Yapılan ÖTV indiriminden dolayı aracını yenilenen ,hükümete ve Cumhurbaşkanına teşekkür eden Malatya’lı taksici Hikmet Dede, “Bu arabada benim 30 bin lira kazancım var. 30 bin lirayı baba oğluna vermez ama Tayyip Baba bize verdi. 30 bin lira bana verdi, arkadaşa 55 bin lira verdi, yani dağıttı. Bazıları çaldı kendi cebine koydu ama Cumhurbaşkanımız sağ olsun bize dağıttı. Az önce Elazığ’a gittim geldim, duble yoldan. Sıfır arabamla 5 dakikada gittim, geldim. Allah bin kere razı olsun. Bu imkanları bize tanıdılar, işleri güçleri rast gelsin. Daha da güzel olacak. Ha kimileri BMW’yi, Mercedes’i, Audi’yi niye taksi yaptınız diyor. Ama bu araçlar bize de layık, halkımıza da layık. Kıbrıs’ta şimdiye kadar Mercedes’ler taksicilik yapıyordu. Biz burada kötü şahinlerle taksicilik yapıyorduk. Ama şimdi lüks araçlarla taksicilik yapıyoruz” diye konuştu.
Malatya’lı bir diğer taksici Mehmet Özer de ÖTV indiriminden faydalanarak Mercedes marka otomobil aldığını kaydederek, “Şuan ikinci el fiyatına sıfır araç alıyoruz. Şu aracın sıfır fiyatı 130-140 bin lira gibi bir fiyat. Yani şuan bunun ikinci elini almış gibi olduk. Tabii bir de Malatya insanına daha iyi, daha kaliteli hizmet verebilmek için böyle bir maceraya atıldık. Bu devletimizin bizim için yapmış olduğu güzel bir indirim” dedi.Posta’nın haberine göre Özer, aracına binen müşterilerinin çok şaşırdığını da belirterek, “Önce inanmıyorlar. Plakaya bakıyorlar, sonra kapıyı açıp ‘ağabey binelim mi binmeyelim mi’ diyorlar. Tabi meraklısı da taksiyle işi olmasa bile sırf arabayla gezmek için biniyor” ifadelerini kullandı. ÖTV indirimi sayesinde BMW marka araç alıp ticari yapan Emrah Mumcu da uygulamanın taksici esnafından memnuniyetle karşılandığını ifade ederek, “Daha iyi bir hizmet verebilmek için böyle bir şey yaptık. Aracı normal fiyatından 60 bin lira indirimli aldık” diye konuştu.
 
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MalatyaLüks Taksi
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