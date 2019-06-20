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Malkaralı'lar akın etti | 5 ton altın kuyruğu

Malkaralı pazarcı Yaşar Ak, hazine bulmak umuduyla başlattığı resmi kazı, mahalle halkını ve civar köylerdeki vatandaşları heyecanlandırdı.

Malkaralı'lar akın etti | 5 ton altın kuyruğu

Malkaralı pazarcı Yaşar Ak, hazine bulmak umuduyla başlattığı resmi kazı, mahalle halkını ve civar köylerdeki vatandaşları heyecanlandırdı.

20 Haziran 2019 Perşembe 15:17
Malkaralı'lar akın etti | 5 ton altın kuyruğu


Malkaralılar akın etti; 5 ton altın kuyruğu

Pazarcılıkla geçimini sağlayan bir vatandaşın evinin hemen yakınında bir arazide en az 5 ton altın olduğu iddiasıyla yaptığı yasal başvuru kabul edildi. Gazibey Mahallesi'nde başlatılan kazı çevresine çevre köylerden vatandaşlar akın ederken, polis kazı yapılan bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, pazarcı Yaşar Ak, evinin yanındaki arazide define bulunduğunu öne sürerek, aldığı resmi izinle kazı çalışması başlattı. Polisin güvenlik aldığı kazı çalışmaları sürdürülürken, toprak altındaki odada yaklaşık 5 ton altın olduğu iddiasıyla toplanan mahalleli, çalışmaları merakla izledi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Gazibey Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak'taki arazide define olduğu söylentileri üzerine pazarcı Yaşar Ak, resmi izin alarak, evinin yanındaki boş arazide kazı çalışması başlattı. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Mal Müdürlüğü ve polis ekiplerinden oluşan komisyon gözetiminde, dün öğle saatlerinde başlatılan kazı çalışması, iş makineleriyle sürdürüldü.

İDDİA: ODADA 5 TON ALTIN VAR

5 ton altın olduğu iddiasını duyan mahalle sakinleri de bölgede toplanarak, kazı çalışmalarını merakla takip etti. Alana güvenlik şeridi çeken polisler, geniş güvenlik önlemi aldı.

"7- 8 METRE KAZI YAPILDI"

Mahalleliden Tamer Demirdüzen, kazı çalışmalarının 8 metre derinlikte sürdürüldüğünü belirterek, "Mahallemizde kolluk kuvvetleri eşliğinde resmi define kazısı başladı. Söylenene göre, burada 7 tane kral mezarı var, diyorlar. 1 tane de içi altın dolu oda var; ama içi domuzlu, diyorlar. Burada böyle bir varlık var ki burada iş makineleri, bir sürü memur buraya gelmiş, kazı çalışması yapıyorlar. Buradan altın çıkarsa çok iyi olur. Bizim mahalle insanları faydalanır mı, faydalanmaz mı, onu zaman gösterecek. Ama biz faydalanmasından yanayız. Çıkarsa çok seviniriz. Şu anda 7- 8 metre kazdılar, daha kazacaklar" diye konuştu.

"İNŞALLAH ALTIN ÇIKACAK"

Mahalle sakini Şenol Geçim ise "Şu anda Gazibey Mahallemizde altın arama çalışması var. Hedefe yaklaşıldığı ve büyük altın dolu odanın olduğu söyleniyor. 4.5 ile 5 ton civarında altın çıkacağı söyleniyor. İnşallah çıkacak. Çalışmalar hızla devam ediyor" dedi.

Son Güncelleme: 20.06.2019 15:44
Anahtar Kelimeler:
MalkaraHazineGazibey Mahallesi5 Ton Altın
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