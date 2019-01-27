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Manisa Akhisar'da deprem; Akhisar 4.3 ile sallandı

Manisa'nın Akhisar ilçesi yakınlarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı...

Manisa Akhisar'da deprem; Akhisar 4.3 ile sallandı

Manisa'nın Akhisar ilçesi yakınlarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı...

27 Ocak 2019 Pazar 06:30
Manisa Akhisar'da deprem; Akhisar 4.3 ile sallandı

Manisa Akhisar'da deprem; Akhisar 4.3 ile sallandı


Manisa'nın Akhisar ilçesi yakınlarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı... 

Deprem Akhisar başta olmak üzere Karakurt, Erdelli, Zeytinliova, İlyaslar, Kırkağaç, Soma ve Bergama'ya yakın yerleşim birimlerinde de hissedildi.

İlk sarsıntının ardından Akhisar Tütenli, ve Akhisar Selvili yakınlarında 1.7 ile 2.2 şiddetinde iki deprem daha kaydedildi.


Son Depremler, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Çobanhasan köyü yakınlarında deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathasi depremin şiddetini 4.3 olarak ilan etti.

Kandilli Rasathanesi Depremin, yer kürenin 11.4 KM derinliğinde oluştuğunu duyurdu.  Sabaha karşı 06.15'te meydana gelen deprem geniş bir alanda hissedildi.

Sarsıntı sonrası vatandaşlar evlerinden çıkarak beklemeye başladı. 

Dün İzmir'de meydana gelen deprem aynı bölgede yoğun olarak hissedilmişti.  25 Ocak Cuma günü Menemen ilçesindeki 4.4 büyüklüğünde deprem korku ve paniğe neden olmuştu

MENEMEN 3.9 İLE SALLANDI
 
Akhisar'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin hemen ardından İzmir'in Menemen ilçesinde de 3.9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Menemen'deki deprem saat 06.16'da yer kürenin 4.7 KM derinliğinde oluştu.

..TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER............

.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 2000 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.01.27 07:57:40  39.0282   27.7747        7.3      -.-  2.0  -.-   SELVILI-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2019.01.27 07:52:12  40.0480   28.6513       10.8      -.-  1.4  -.-   KOCAKORU-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)                 İlksel
2019.01.27 06:24:10  39.0385   27.7862        9.1      -.-  1.7  -.-   TUTENLI-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2019.01.27 06:17:36  39.0223   27.7400       17.4      -.-  2.2  -.-   SELVILI-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2019.01.27 06:16:47  38.5842   27.0880        4.7      -.-  3.9  -.-   MENEMEN (IZMIR)                                   İlksel
2019.01.27 06:15:41  39.0143   27.7540       11.4      -.-  4.3  4.1   COBANHASAN-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2019.01.27 05:52:45  38.1415   42.2482        4.9      -.-  1.9  -.-   OYA-SIRVAN (SIIRT)                                İlksel
2019.01.27 05:41:54  40.6395   27.5403       24.2      -.-  1.6  -.-   MARMARA (BALIKESIR)                               İlksel
2019.01.27 05:30:54  39.5815   26.0730        2.0      -.-  2.0  -.-   GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2019.01.27 05:22:35  39.5180   26.0862        5.2      -.-  1.6  -.-   GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2019.01.27 04:57:16  35.6662   33.5170       10.5      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.01.27 04:37:54  39.1322   28.9957        5.6      -.-  1.9  -.-   HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)                     İlksel
2019.01.27 03:40:02  38.7618   38.1572       11.9      -.-  1.8  -.-   YUREKTASI-ARGUVAN (MALATYA)                       İlksel
2019.01.27 03:29:02  37.7005   37.5338       10.5      -.-  2.2  -.-   CELIKKOY-GOLBASI (ADIYAMAN)                       İlksel
2019.01.27 03:07:57  39.9553   28.0462        5.4      -.-  1.6  -.-   IRSADIYE-MANYAS (BALIKESIR)                       İlksel
2019.01.27 02:42:51  37.6000   26.4592       12.4      -.-  1.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2019.01.26 22:54:34  36.5133   28.7475        5.0      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
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Son Güncelleme: 27.01.2019 05:05
Anahtar Kelimeler:
Son DepremlerAkhisarManisa
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