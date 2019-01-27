Manisa Akhisar'da deprem; Akhisar 4.3 ile sallandı
Manisa'nın Akhisar ilçesi yakınlarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı...
Deprem Akhisar başta olmak üzere Karakurt, Erdelli, Zeytinliova, İlyaslar, Kırkağaç, Soma ve Bergama'ya yakın yerleşim birimlerinde de hissedildi.
İlk sarsıntının ardından Akhisar Tütenli, ve Akhisar Selvili yakınlarında 1.7 ile 2.2 şiddetinde iki deprem daha kaydedildi.
Son Depremler, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Çobanhasan köyü yakınlarında deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathasi depremin şiddetini 4.3 olarak ilan etti.
Kandilli Rasathanesi Depremin, yer kürenin 11.4 KM derinliğinde oluştuğunu duyurdu. Sabaha karşı 06.15'te meydana gelen deprem geniş bir alanda hissedildi.
Sarsıntı sonrası vatandaşlar evlerinden çıkarak beklemeye başladı.
Dün İzmir'de meydana gelen deprem aynı bölgede yoğun olarak hissedilmişti. 25 Ocak Cuma günü Menemen ilçesindeki 4.4 büyüklüğünde deprem korku ve paniğe neden olmuştu
MENEMEN 3.9 İLE SALLANDI
Akhisar'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin hemen ardından İzmir'in Menemen ilçesinde de 3.9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Menemen'deki deprem saat 06.16'da yer kürenin 4.7 KM derinliğinde oluştu.
..TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER............
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 2000 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2019.01.27 07:57:40 39.0282 27.7747 7.3 -.- 2.0 -.- SELVILI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2019.01.27 07:52:12 40.0480 28.6513 10.8 -.- 1.4 -.- KOCAKORU-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2019.01.27 06:24:10 39.0385 27.7862 9.1 -.- 1.7 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2019.01.27 06:17:36 39.0223 27.7400 17.4 -.- 2.2 -.- SELVILI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2019.01.27 06:16:47 38.5842 27.0880 4.7 -.- 3.9 -.- MENEMEN (IZMIR) İlksel
2019.01.27 06:15:41 39.0143 27.7540 11.4 -.- 4.3 4.1 COBANHASAN-AKHISAR (MANISA) İlksel
2019.01.27 05:52:45 38.1415 42.2482 4.9 -.- 1.9 -.- OYA-SIRVAN (SIIRT) İlksel
2019.01.27 05:41:54 40.6395 27.5403 24.2 -.- 1.6 -.- MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2019.01.27 05:30:54 39.5815 26.0730 2.0 -.- 2.0 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.01.27 05:22:35 39.5180 26.0862 5.2 -.- 1.6 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.01.27 04:57:16 35.6662 33.5170 10.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.01.27 04:37:54 39.1322 28.9957 5.6 -.- 1.9 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2019.01.27 03:40:02 38.7618 38.1572 11.9 -.- 1.8 -.- YUREKTASI-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2019.01.27 03:29:02 37.7005 37.5338 10.5 -.- 2.2 -.- CELIKKOY-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2019.01.27 03:07:57 39.9553 28.0462 5.4 -.- 1.6 -.- IRSADIYE-MANYAS (BALIKESIR) İlksel
2019.01.27 02:42:51 37.6000 26.4592 12.4 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2019.01.26 22:54:34 36.5133 28.7475 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
Son Güncelleme: 27.01.2019 05:05