Manisa Akhisar'da deprem; Akhisar 4.3 ile sallandı



Manisa'nın Akhisar ilçesi yakınlarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı...

Deprem Akhisar başta olmak üzere Karakurt, Erdelli, Zeytinliova, İlyaslar, Kırkağaç, Soma ve Bergama'ya yakın yerleşim birimlerinde de hissedildi.

İlk sarsıntının ardından Akhisar Tütenli, ve Akhisar Selvili yakınlarında 1.7 ile 2.2 şiddetinde iki deprem daha kaydedildi.



Son Depremler, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Çobanhasan köyü yakınlarında deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathasi depremin şiddetini 4.3 olarak ilan etti.

Kandilli Rasathanesi Depremin, yer kürenin 11.4 KM derinliğinde oluştuğunu duyurdu. Sabaha karşı 06.15'te meydana gelen deprem geniş bir alanda hissedildi.

Sarsıntı sonrası vatandaşlar evlerinden çıkarak beklemeye başladı.

Dün İzmir'de meydana gelen deprem aynı bölgede yoğun olarak hissedilmişti. 25 Ocak Cuma günü Menemen ilçesindeki 4.4 büyüklüğünde deprem korku ve paniğe neden olmuştu



MENEMEN 3.9 İLE SALLANDI Akhisar'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin hemen ardından İzmir'in Menemen ilçesinde de 3.9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Menemen'deki deprem saat 06.16'da yer kürenin 4.7 KM derinliğinde oluştu.