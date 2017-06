Manisa'da askerlerin zehirlenmesi: Her ihtimal mercek altında

SABOTAJ İDDİALARI ARAŞTIRILIYOR

"KESİN RAPOR BAYRAMDAN SONRA ÇIKACAK"

Manisa'da askerlerin kışlada zehirlenmesine ilişkin olarak Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan önemli açıklamalar geldi. Bakan Fikri Işık, "(Manisada kışladaki gıda zehirlenmesi şüphesi) Milli Savunma Bakanlığı olarak görevinde ihmali olabilecek askeri personelle ilgili idari inceleme ve soruşturma başlattık. Teftiş Kurulumuzdan dört kişilik heyet şu anda incelemesini yapıyor." dedi.Manisa'da kışladaki gıda zehirlenmesine ilişkin "sabotaj" iddialarını değerlendiren Işık, "Hiçbir ihtimali dışlamadan her türlü ihtimalin üzerine gidiyoruz." diye konuştu.Olayı sadece gıda zehirlenmesine hasredersek olayı atlamış olabiliriz, yarın izahı da olmaz. Her ihtimali araştırıyoruz. Gıda zehirlenmesi, diğer çevresel faktörler. Sağlık Bakanlığımız 12 uzman kişiyi bölgeye gönderdi. Onlar bütün detayları araştırıyorlar. EDOK Komutanlığımız bir ekiple olayı askeri yönden araştırıyorlar.Açıklamasının ardından NTV televizyonuna da bu konuda açıklamalarda bulunan Işık, şunları söyledi:Kasıt olabilir, görevlinin yaptığı bir şey olabilir ama her yönünü ayrı ayrı araştırmamız gerekiyor. Aslında olay bütün yönleri ile araştırılıyor.Sistematik yanlış olabilir, 20 yıla yakındır kuyu suyu kullanıyoruz. İlk veriler sudan olmadığı yönünde ama 20 yıllık kuyu suyu kullanıyor. Bu depremlerle birlikte yer kabuğu hareket halinde. Talimat verdik, neden şebeke suyu kullanıyor. Kuyu suyunun oluşturduğu handikap var mı yok mu ona çalışıyorlar. Şehir şebekesi kullanılmıyor. Kesin rapor bayramdan sonra çıkacak.