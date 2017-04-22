﻿
Gündem:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Nisan 2017 Cumartesi 21:03

Manisa'da deprem; Artçı sarsıntılar korkutuyor

Manisa'da dün meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntılar korkuya neden oluyor. Bu arada ilk depremde hasar gören okullarda incelemeler sürüyor.

Manisa'da deprem; Artçı sarsıntılar korkutuyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Manisa'da deprem; Artçı sarsıntılar korkutuyor


Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Şehzadeler Kaymakamı ve Saruhanlı Kaymakam Vekili İsmail Çorumluoğlu, Saruhanlı Belediye Başkanı Ak Partili Hüseyin Yaralı ile kentteki depremlerden en çok etkilenen Saruhanlı'ya bağlı Mütevelli Mahallesi'nde inceleme yaptı.


Vali Güvençer ve beraberindekiler önce Mütevelli Düğün Salonu'nda, mahalle halkıyla toplantı yaptı. Sonrasında açıklama yapan Vali Güvençer, depremler sonrasında kamu kurumları olarak hemen harekete geçtiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Çok şükür ki can kaybı yok. Mal kayıpları da eski köy evlerinde. Çatlaklar şeklinde. Vatandaşımız tabiiki korktu. AFAD olarak isteyenlere çadır verdik. Hasar tespitleri sürüyor. Selendi'de değişik mahallelerde hasar gören evler var. Mütevelli Mahallesi'nde de 6 ağır, 3 orta ve 30'da hafif zarar gören evlerimiz var. Vatandaşın mağduriyetini gidermek için çalışıyoruz. Mütevelli İlkokulu'nda hafif hasar var. Biz okulu kapattık. Hemen yanındaki sağlam olan ortaokul binasıyla, ek ilkokul binasında pazartesinden itibaren öğretim devam edecek. Sabah ortaokul, öğleden sonra ilkokul öğrenim görecek. Sizlerden ricam, asılsız ihbarlara itibar etmeyin. Biri muziplik olarak bir şey ortaya atıyor, sonra kendisi de inanıp korkuyor. Depremi önlemenin en iyi yolu, alt yapının sağlam olması. Binalar sağlam olursa, depremden korkulmaz. Depremi de erkenden belirleyecek bir ortam şimdiden bulunmuyor. Bilim adamları böyle küçük depremleri enerji boşalması olarak söylüyorlar. Devlet olarak her türlü yardımı yapmaya hazırız."
Vali Güvençer daha sonra, hasarlı ilkokulu ve camiyi inceledi. Çadırda kalan Doğan-Ayşe Yıldırım çifti, kızları Gizem Yıldırım (17) ile sıkıntılarını, Vali Güvençer'e anlattı.

AFAD'DAN MAHALEYE ÇADIR

Manisa'nın Şehzedeler İlçesi'nde dün saat 17.13'de meydana gelen Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğündeki depremde en çok etkilenen Saruhanlı İlçesi'ne bağlı Mütevelli Mahallesi oldu. AFAD tarafından Afet Bölge Lojistik Deposu'ndan alınan 8 çadır, sivil toplum kuruluşlarının yardımıyla mahalleye kuruldu.

Mütevelli Mahalle Muhtarı Yaşar Mehmet İçigen, depremde en fazla mahalledeki cami ile ilkokulun hasar gördüğünü, gece boyunca mahallede ekipler tarafından hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Evlerde de küçük hasarların tespit edildiğini, 6 evde ise büyük hasar nedeniyle konuta girilmesinin risk olduğunun belirlendiğini belirten İçigen, "AFAD ekipleri tarafından uygun olan evlerin bahçelerine ya da evlerin önündeki sokağa çadırlar kuruldu. Vatandaşlarımız geceyi kurulan bu çadırlarda geçirdi" dedi.

Mütevelli Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki evinin bahçesine çadır kurulan Cem Yurden, misafir gelen 3 ailenin çocuklarıyla geceyi çadırda rahat bir şekilde geçirdiklerini söyledi.

19 Mayıs Sokak'taki evinin önünde kurulan çadırda geceyi geçiren Doğan Yıldırım ise "Depremden dolayı evimizde hasar oluştu. Geceyi AFAD tarafından kurulan çadırda geçirdik. Allah devletimizden razı olsun. Geceyi çocuklarımızla rahat bir şekilde geçirdik" diye konuştu.

Öte yandan, Mütevelli Camisi ise önlem amaçlı ibadete kapatıldı. İmam Ertuğrul Aycan, ibadetin caminin yanındaki Kuran Kursu'nda yapıldığını belirtti.

MANİSA'DA HASAR DURUMU

Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada; Saruhanlı'nın Mütevelli Mahallesi'nde 6 hasarlı bina, 31 az hasarlı bina, 1 ağır hasarlı cami, 1 orta hasarlı ilkokulun bulunduğu belirtildi. Cami ve ilkokulun faaliyetinin durdurulması kararı alındığı kaydedildi. Selendi İlçe merkezinde 3 hasarlı ev bulunduğu; Selendi'nin Çamköy Mahallesi'nde 2, Gölbaşı Mahallesi'nde 1, Zıraman Mahallesi'nde 1 çadır kurulduğu belirtildi.
Manisa#039;da deprem
Manisa'da deprem
Balıkesir#039;de deprem, Balıkesir 4.3 ile sallandı
Balıkesir'de deprem, Balıkesir 4.3 ile sallandı
Uludere#039;de deprem; Uludere 4.0 ile sallandı
Uludere'de deprem; Uludere 4.0 ile sallandı
Muğla#039;da deprem
Muğla'da deprem
Van#039;da deprem; Van 4.3 deprem ile sallandı
Van'da deprem; Van 4.3 deprem ile sallandı
Manisa#039;da deprem oldu; Manisa Hacıhaliller 4.0 ile sallandı
Manisa'da deprem oldu; Manisa Hacıhaliller 4.0 ile sallandı
Manisa#039;da deprem, Manisa Çavuşoğlu 4.3 ile sallandı
Manisa'da deprem, Manisa Çavuşoğlu 4.3 ile sallandı
Diyarbakır Ergani#039;de deprem, Ergani 3.9 ile sallandı
Diyarbakır Ergani'de deprem, Ergani 3.9 ile sallandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHP, Referandum sonuçlarının bilimsel analizini yaptırıyor MHP, Referandum sonuçlarının bilimsel analizini...
Şırnak'tan çatışma; 2 şehit 2 yaralı var Şırnak'tan çatışma; 2 şehit 2 yaralı var
SAS komandoları, Cerablus'ta mayın imha ediyor SAS komandoları, Cerablus'ta mayın imha ediyor
Balıkesir'de deprem, Balıkesir 4.3 ile sallandı Balıkesir'de deprem, Balıkesir 4.3 ile sallandı
Balıkesirli şehidi binlerce kişi uğurladı Balıkesirli şehidi binlerce kişi uğurladı
Şırnak'ta hava operasyonu 13 terörist öldürüldü Şırnak'ta hava operasyonu 13 terörist öldürüldü
Yukarı Çık

MHP, Referandum sonuçlarının bilimsel analizini...
MHP, referandum sonuçlarının tüm yönleriyle incelenmesi için uzmanları göreve davet ediyor..

Haberi Oku