Manisa'da deprem; Artçı sarsıntılar korkutuyor

AFAD'DAN MAHALEYE ÇADIR

MANİSA'DA HASAR DURUMU

Şehzadeler Kaymakamı ve Saruhanlı Kaymakam Vekili İsmail Çorumluoğlu, Saruhanlı Belediye Başkanı Ak Partili Hüseyin Yaralı ile kentteki depremlerden en çok etkilenen Saruhanlı'ya bağlı Mütevelli Mahallesi'nde inceleme yaptı.Vali Güvençer ve beraberindekiler önce Mütevelli Düğün Salonu'nda, mahalle halkıyla toplantı yaptı. Sonrasında açıklama yapan Vali Güvençer, depremler sonrasında kamu kurumları olarak hemen harekete geçtiklerini belirterek şöyle konuştu:"Çok şükür ki can kaybı yok. Mal kayıpları da eski köy evlerinde. Çatlaklar şeklinde. Vatandaşımız tabiiki korktu. AFAD olarak isteyenlere çadır verdik. Hasar tespitleri sürüyor. Selendi'de değişik mahallelerde hasar gören evler var. Mütevelli Mahallesi'nde de 6 ağır, 3 orta ve 30'da hafif zarar gören evlerimiz var. Vatandaşın mağduriyetini gidermek için çalışıyoruz. Mütevelli İlkokulu'nda hafif hasar var. Biz okulu kapattık. Hemen yanındaki sağlam olan ortaokul binasıyla, ek ilkokul binasında pazartesinden itibaren öğretim devam edecek. Sabah ortaokul, öğleden sonra ilkokul öğrenim görecek. Sizlerden ricam, asılsız ihbarlara itibar etmeyin. Biri muziplik olarak bir şey ortaya atıyor, sonra kendisi de inanıp korkuyor. Depremi önlemenin en iyi yolu, alt yapının sağlam olması. Binalar sağlam olursa, depremden korkulmaz. Depremi de erkenden belirleyecek bir ortam şimdiden bulunmuyor. Bilim adamları böyle küçük depremleri enerji boşalması olarak söylüyorlar. Devlet olarak her türlü yardımı yapmaya hazırız."Vali Güvençer daha sonra, hasarlı ilkokulu ve camiyi inceledi. Çadırda kalan Doğan-Ayşe Yıldırım çifti, kızları Gizem Yıldırım (17) ile sıkıntılarını, Vali Güvençer'e anlattı.Manisa'nın Şehzedeler İlçesi'nde dün saat 17.13'de meydana gelen Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğündeki depremde en çok etkilenen Saruhanlı İlçesi'ne bağlı Mütevelli Mahallesi oldu. AFAD tarafından Afet Bölge Lojistik Deposu'ndan alınan 8 çadır, sivil toplum kuruluşlarının yardımıyla mahalleye kuruldu.Mütevelli Mahalle Muhtarı Yaşar Mehmet İçigen, depremde en fazla mahalledeki cami ile ilkokulun hasar gördüğünü, gece boyunca mahallede ekipler tarafından hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Evlerde de küçük hasarların tespit edildiğini, 6 evde ise büyük hasar nedeniyle konuta girilmesinin risk olduğunun belirlendiğini belirten İçigen, "AFAD ekipleri tarafından uygun olan evlerin bahçelerine ya da evlerin önündeki sokağa çadırlar kuruldu. Vatandaşlarımız geceyi kurulan bu çadırlarda geçirdi" dedi.Mütevelli Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki evinin bahçesine çadır kurulan Cem Yurden, misafir gelen 3 ailenin çocuklarıyla geceyi çadırda rahat bir şekilde geçirdiklerini söyledi.19 Mayıs Sokak'taki evinin önünde kurulan çadırda geceyi geçiren Doğan Yıldırım ise "Depremden dolayı evimizde hasar oluştu. Geceyi AFAD tarafından kurulan çadırda geçirdik. Allah devletimizden razı olsun. Geceyi çocuklarımızla rahat bir şekilde geçirdik" diye konuştu.Öte yandan, Mütevelli Camisi ise önlem amaçlı ibadete kapatıldı. İmam Ertuğrul Aycan, ibadetin caminin yanındaki Kuran Kursu'nda yapıldığını belirtti.Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada; Saruhanlı'nın Mütevelli Mahallesi'nde 6 hasarlı bina, 31 az hasarlı bina, 1 ağır hasarlı cami, 1 orta hasarlı ilkokulun bulunduğu belirtildi. Cami ve ilkokulun faaliyetinin durdurulması kararı alındığı kaydedildi. Selendi İlçe merkezinde 3 hasarlı ev bulunduğu; Selendi'nin Çamköy Mahallesi'nde 2, Gölbaşı Mahallesi'nde 1, Zıraman Mahallesi'nde 1 çadır kurulduğu belirtildi.