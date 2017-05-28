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28 Mayıs 2017 Pazar 10:49

Manisa'da deprem, Manisa Saruhanlı 4.3 ile sallandı

Manisa'da deprem, Manisa Saruhanlı 4.3 ile sallandı
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Manisa'da deprem, Manisa Saruhanlı 4.3 ile sallandı

Manisa'da deprem fırtınası devam ediyor. Dün meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremden sonra bölgede hareketlilik dinmiyor.
Son Depremler
Manisa'da deprem, Manisa'da dün meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez Saruhanlı 4.3 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı ile sallandı. Ege Bölgesi'nde geniş bir alanda hissedilen ilk depremden bağımsız olarak meydana gelen son sarsıntı paniğe neden oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün sabah saat 10.34'te meydana gelen deprem yerin 5.7 KM derinliğinde oluştu.
Depremin Merkez üssü olarak Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak mahallesi gösterildi.

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