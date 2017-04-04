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04 Nisan 2017 Salı 16:20

Manisa'da deprem oldu; Manisa Hacıhaliller 4.0 ile sallandı

Manisa'da saat 16.00'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Manisa'da deprem oldu; Manisa Hacıhaliller 4.0 ile sallandı
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Manisa'da deprem oldu; Manisa Hacıhaliller 4.0 ile sallandı

Son Depremler: Ege Bölgesinde deprem hareketliliği sürüyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin merkez üssü Manisa merkeze Şehzadeler ilçesine bağlı Hacıhaliller..



Manisa'da deprem, Manisa saat 16.00'da 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, depremin yer yüzüne sadece 1.6 KM derinliğinde oluştuğunu açıkladı.
Merkez üssü Hacıhaliller olarak açıklanan deprem Manisa ile Turgutlu arasında geniş bir alanda hissedildi.

Yıkıcı bir etkisi bulunmayan deprem, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

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