Manisa'da deprem oldu; Manisa Hacıhaliller 4.0 ile sallandı

Ege Bölgesinde deprem hareketliliği sürüyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin merkez üssü Manisa merkezeilçesine bağlı Hacıhaliller.., Manisa saat 16.00'da 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, depremin yer yüzüne sadece 1.6 KM derinliğinde oluştuğunu açıkladı.Merkez üssü Hacıhaliller olarak açıklanan deprem Manisa ile Turgutlu arasında geniş bir alanda hissedildi.Yıkıcı bir etkisi bulunmayan deprem, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.