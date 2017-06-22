﻿
Gündem:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Haziran 2017 Perşembe 12:21

Manisa'da deprem; Önce İzmir, Sonra Manisa sallandı

Ege Bölgesi'ndeki deprem fırtınası dinmek bilmiyor. Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Manisa'da deprem; Önce İzmir, Sonra Manisa sallandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Manisa'da deprem; Önce İzmir, Sonra Manisa sallandı

Son Depremler, Ege Bölgesi'ndeki deprem fırtınası dinmek bilmiyor. Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 İzmir'den sonra bu kez Manisa'da saat 11.56'da bir deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı. Deprem Mütevelli, Saruhanlı, Koldere, Gülümceli ve Sinirli'de yoğun olarak hissedildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 11.56'da merkez üssü Manisa'nın Şehzadeler ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,95 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
İzmir#039;de deprem, AFAD İzmir 5.0 ile sallandı
İzmir'de deprem, AFAD İzmir 5.0 ile sallandı
İzmir#039;de Deprem, Ege#039;de meydana gelen deprem İzmir#039;i salladı
İzmir'de Deprem, Ege'de meydana gelen deprem İzmir'i salladı
Ege denizinde deprem; 5.6 ile sallandı, deprem fırtınası başladı
Ege denizinde deprem; 5.6 ile sallandı, deprem fırtınası başladı
Son depremler, Karadeniz#039;de korkutan deprem, 4.5 
Son depremler, Karadeniz'de korkutan deprem, 4.5 
Azerbaycan#039;da deprem oldu: Ege#039;den Sonra Azerbaycan sallandı
Azerbaycan'da deprem oldu: Ege'den Sonra Azerbaycan sallandı
Ege#039;de deprem,4.2 ile sallandı
Ege'de deprem,4.2 ile sallandı
Ege#039;de deprem; Şengör Hoca İzmir#039;i uyardı
Ege'de deprem; Şengör Hoca İzmir'i uyardı
CHP#039;li vekil depremden iki saat önce bu mesajı atmıştı
CHP'li vekil depremden iki saat önce bu mesajı atmıştı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Son Depremler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bitlis'ten acı haber, 2 şehit var Bitlis'ten acı haber, 2 şehit var
İzmir'de Deprem, Ege'de meydana gelen deprem İzmir'i salladı İzmir'de Deprem, Ege'de meydana gelen deprem...
Valiler Kararnamesi; 41 ilin valisi değişti tam liste Valiler Kararnamesi; 41 ilin valisi değişti tam...
Bolu Dağı'nda kuyruk çilesi; Yol onarımı işkenceye döndü Bolu Dağı'nda kuyruk çilesi; Yol onarımı...
PETKİM'de eyleme polis müdahalesi, 15 gözaltı var PETKİM'de eyleme polis müdahalesi, 15 gözaltı...
Manisa soruşturmasında gözaltı sayısı 40'a ulaştı Manisa soruşturmasında gözaltı sayısı 40'a...
Yukarı Çık

Bitlis'ten acı haber, 2 şehit var
Bitlis'in Tatvan İlçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan...

Haberi Oku