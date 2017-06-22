Manisa'da deprem; Önce İzmir, Sonra Manisa sallandı

Ege Bölgesi'ndeki deprem fırtınası dinmek bilmiyor. Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.İzmir'den sonra bu kez Manisa'da saat 11.56'da bir deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı. Deprem Mütevelli, Saruhanlı, Koldere, Gülümceli ve Sinirli'de yoğun olarak hissedildi.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 11.56'da merkez üssü Manisa'nın Şehzadeler ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.Depremin 6,95 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.