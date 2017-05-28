Manisa'da deprem; Vatandaşlara çadır dağıtıldı

Merkez üssü Manisa’nın Saruhanlı ilçesi olan 5.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen Gölmarmara ilçesinde, evleri hasar gören vatandaşlar için çadır kuruldu.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, saat 18.53’te, merkez üssü Manisa’nın Saruhanlı ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi. Depremin derinliği ise 8.2 kilometre olarak ölçüldü. Depremin şiddetinin yoğun hissedildiği Gölmarmara ilçesine bağlı Tiyenli Mahallesinde de yaklaşık 35 evde hasar meydana geldi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı deprem sonrası AFAD ekipleri Tiyenli Mahallesinde çadır kurdu. Evleri hasar alan vatandaşların bir kısmı yakınlarının evlerine sığınırken, bazıları ise kurulan deprem çadırlarına yerleşti.AFAD ve Kızılay ekipleri vatandaşlara erzak desteğinde bulundu. Ayrıca mahalle camisinde oluşan hasar nedeniyle teravih namazını kılmak isteyen vatandaşlar, servislerle Değnekler Mahallesindeki camiye götürüldü. Hasar tespit çalışmalarına yarın sabah itibariyle başlanacağı bildirildi.Öte yandan kahvehanede bir araya gelen Tiyenli Mahalle sakinleri deprem anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Deprem sonrası yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, “ Bugün saat 18.53 civarında olan bu depremde devletimiz hemen bütün imkanlarını burada sundu.Hasarlı evlerde boşaltım başlandı. 32 adet çadır geldi ve kuruldu. Bazı evlerdeki vatandaşlarımız komşu köylere akrabalarına gittiler. Yemek yardımı yapılıyor. Vatandaşımızla birlikteyiz. Bunlar hayatin gerçekleri, depremler oluyor. Allah beterinden saklasın. Sevindirici tarafı can kaybımız yok, üzücü tarafı ise mal kaybımızın olması. Yaralarımız devlet tarafından sarılacağına inanıyorum. Tüm Gölmaramara halkına geçmiş olsun. Hasar tespiti henüz yapılamadı. Genelde eski kerpiç evler zarar gördü. Yaşlı vatandaşlarımız ikamet ediyordu. Yarın net rakam çıkacaktır ama hasarlı ev sayısının yüzde 40’ı bulacağını düşünüyorum” dedi.