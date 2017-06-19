Manisa'da son durum; 17 asker hastanede, 24 gözaltı var

Türkiye'yi sarsan Manisa'daki askeri kışlalarda meydana gelen zehirlenme olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 24'e çıktı. Gözaltına alınanlar arasında Rota Yemekçilik şirketinin yöneticileri ile mutfak çalışanları var.Bu arada Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, kışlada zehirlenen askerlerden 17'sinin tedavi altında bulunduğunu, askerlerin durumunun iyi olduğunu söyledi. Öte yandan uzun süredir çok sayıda subayın adı geçen şirketin getirdiği yemekleri yemediği, evinden yiyecek getirdiği öne sürülüyor.. İşte Manisa'da son durum;zehirlenen askerlerle ilgili olarak, 17 askerin tedavi altında olduğunu, hayati tehlikesi bulunan askerlerin olmadığını açıkladı. Güvençer, gözaltı sayısının ise 24'e yükseldiğini söyledi.Manisa Valisi Güvençer, kışlada zehirlenme olayına ilişkin şu açıklamalarda bulundu;Etkilerini konuştuğumuz hadiseler bir takım ortaklıklar içeriyor olmakla beraber tam anlamıyla, 23 Mayıs'ta yaşanan salgının devamı değil. Yüzde yüz birbirinin devamı değil ama ortaklıkla ilgili herkesin zihninde bir ilişkilendirme oluyor. 23 Mayıs'tan sonra da bütün tahkikatlar süratle sürdürüldü ve raporlandı ama ne yazık ki, 16'sında 17-18'inde hadiseleri yaşadık. İnşallah bir daha yaşamayız. Gözaltındakilerin hem şirket yöneticileri hem de şirket çalışanları olduğunu söylemekle yetineyim.