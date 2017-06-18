﻿
Gündem:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Haziran 2017 Pazar 14:47

Manisa'da son durum; Birliklere güvenilir karvana dağıtıldı

Manisa'da askerlere bozuk karavana dağıtan şirketin 21 çalışan ve yöneticisi gözaltına alındı.

Manisa'da son durum; Birliklere güvenilir karvana dağıtıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Manisa'da son durum; Birliklere güvenilir karvana dağıtıldı

Binlerce askerin yediği yemeklerden zehirlendiği Manisa'dak savcılık olayı çok yönlü soruşturma kapsamına aldı. Halen hastahelerde tedavi gören 44 askerden 7'si bugün taburcu edildi. Bu arada Manisa'da tüm askeri birliklerin yemek ihtiyacı belediyeler ve valilik tarafından sağlanmaya başlandı. Bu arada gözaltı sayısı 21'e yükseldi

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek tarafından yapılan açıklamada, soruşturma için özel büro kurulduğu belirtilirken, olayla ilgili yeni gözaltıların olduğu bilgisi verildi. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ise 44 askerden 7'sinin taburcu edildiğini açıkladı

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda görülen gıda zehirlenmesi vakaları sonrası askerlerin yemek ihtiyacının Valilik koordinasyonunda Tugay Komutanlığı ve belediyelerle birlikte karşılandığını bildirdi.

Güvençer, yaptığı açıklamada, kışladaki zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.

Halen hastanede bulunan 37 askerin durumlarının iyiye gittiğini dile getiren Güvençer, zehirlenmenin nedeninin uzman ekiplerce araştırıldığını ifade etti.

Güvençer, şu bilgileri verdi: "Bugünden itibaren geçici olarak askerlerin yemek ihtiyacı Valilik koordinesinde, Tugay Komutanlığı ve belediyelerle birlikte hazırlanıyor. 3 öğün olarak hazırlanan kumanyalar askerlere dağıtılıyor. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Enfeksiyon Hastalıkları birimi uzmanlarından oluşan bir heyet, dün geceden bu yana çalışma halindeler. Kara Kuvvetler Komutanlığı Eğitim Doktrin Komutanlığı (EDOK) heyeti ile Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili tahkikatı sürdürüyor."

TEDAVİ ALTINDAKİ 44 ASKERDEN 7'Sİ TABURCU EDİLDİ

Öte yandan Valilikten yapılan açıklamada, hastanede tedavi gören 44 askerden 7'sinin daha taburcu edildiği belirtildi.

Açıklamada, Albay Arif Seyhun Kışlası'nda dün akşam yemeği sonrası bir grup askere baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti sonrası gıda zehirlenmesi tanısı konulması olayıyla ilgili 590 askerin etkilendiği ve 372 Mehmetçiğin hastanelere sevk edildiği, Manisa Devlet Hastanesi'nde 22, Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde 7 ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 8 olmak üzere 37 askerin tedavisinin devam ettiği bilgisi verildi.

BAŞSAVCI'DAN AÇIKLAMA

Manisa Başsavcısı Şimşek de, kışlada yedikleri yemekten dolayı zehirlendikleri belirtilen askerlerle ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada, yemek şirketinden 21 kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, yemek zehirlenmesinden 731 askerin etkilendiği açıklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda zehirlenme şüphesiyle askerlerin hastaneye kaldırılması sonrası yemek firmasından gözaltı sayısının 21'e yükseldiğini ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde konuyla ilgili özel bir büro oluşturulduğunu açıkladı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda yaşanan zehirlenmeler ile ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığını bildirdi.

SORUŞTURMA İÇİN ÖZEL BÜRO KURULDU

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde soruşturmayı yürütmek üzere özel bir büro kurulduğunu açıklayan Şimşek, ayrıca yemek firmasından 3 kişinin daha gözaltına alındığını ve gözaltı sayısının 21'e yükseldiğini söyledi.

"HAYATİ TEHLİKE RİSKİ OLAN ASKERİMİZ YOKTUR"

Başsavcı Şimşek, "Manisa ilimizde bulunan Albay Arif Seyhun Kışlası'nda akşam yemeğini müteakip bir grup askerin baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti ile müracaatı üzerine gıda zehirlenmesi tanısı konulmuş ve ilimiz merkezinde bulunan çeşitli hastanelere ilk belirlemelere göre 731 askerimizin sevki sağlanarak tıbbi müdahale gerçekleştirilmiştir. Tedavi sonucu şuan itibariyle hayati tehlike riski olan askerimiz yoktur. Cumhuriyet Başsavcılığımızca meydana gelen mükerrer vaka üzerine ikinci bir soruşturma başlatılmış, mağduriyete uğrayan askerlerimizden kan ve idrar örnekleri, akşam yemeğinde servis edilen tavuk ve gıdalardan, kullanılan su ve diğer bütün kullanım malzemelerinden numune alınmış, gerekli uzman bilirkişi incelemesine gönderilmiştir. Yürütülen soruşturma kapsamında Manisa Emniyet Müdürlüğümüz de özel bir büro oluşturarak gerekli çalışmalar en titiz bir şekilde devam etmektedir. İlk etapta kışlaya yemek veren yüklenici firmanın denetim, gözetim ve kontrol sorumlusu olarak tespit edilen 19 kişi şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmış, bu sayı an itibariyle 21'e ulaşmıştır. Konu ile ilgili en ufak bir husus atlanmaksızın her türlü emare araştırılmaktadır. Halkımızın ve kamuoyunun provokasyona meydan verecek yaklaşımlardan uzak durması ve gelişmelerin kendileri ile paylaşılacağının bilinmesi gerektiğini belirtir, saygılar sunarım" dedi.
Rota Yemekçilik#039;e operasyon: Askerleri zehirleyen şirketin 19 çalışanı gözaltında
Rota Yemekçilik'e operasyon: Askerleri zehirleyen şirketin 19 çalışanı gözaltında
Manisa#039;da askerler neden zehirleniyor?
Manisa'da askerler neden zehirleniyor?
Yine Manisa; 571 asker gıda zehirlenmesiyle hastanelik oldu
Yine Manisa; 571 asker gıda zehirlenmesiyle hastanelik oldu
Manisa#039;da yemekten zehirlenen askerler taburcu ediliyor
Manisa'da yemekten zehirlenen askerler taburcu ediliyor
Manisa#039;da 50 asker gıdadan zehirlendi: Yine manisa yine bozuk gıda
Manisa'da 50 asker gıdadan zehirlendi: Yine manisa yine bozuk gıda
Manisa#039;da deprem oldu; Saruhanlı sallandı
Manisa'da deprem oldu; Saruhanlı sallandı
Manisa#039;da deprem; Vatandaşlara çadır dağıtıldı
Manisa'da deprem; Vatandaşlara çadır dağıtıldı
Manisa Kırkagaç#039;ta çok sayıda asker hastanelik oldu
Manisa Kırkagaç'ta çok sayıda asker hastanelik oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ordulu Şehit Uzman Çavuş Onur Tiken toprağa verildi Ordulu Şehit Uzman Çavuş Onur Tiken toprağa verildi
Sakaryalı Şehit Uzman Çavuş Yakup Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı Sakaryalı Şehit Uzman Çavuş Yakup Yılmaz, son...
Rota Yemekçilik'e operasyon: Askerleri zehirleyen şirketin 19 çalışanı gözaltında Rota Yemekçilik'e operasyon: Askerleri zehirleyen...
Manisa'da askerler neden zehirleniyor? Manisa'da askerler neden zehirleniyor?
Şehit ateşi Ordu ve Balıkesir'e düştü: Şehit olacağı içine doğmuş Şehit ateşi Ordu ve Balıkesir'e düştü:...
Ege denizinde deprem; 5.6 ile sallandı, deprem fırtınası başladı Ege denizinde deprem; 5.6 ile sallandı, deprem fırtınası...
Yukarı Çık

Ordulu Şehit Uzman Çavuş Onur Tiken toprağa...
Çukurca'da şehit düşen Uzman Çavuş Onur Tiken'in cenazesi Ordu'da toprağa verildi.Törene...

Haberi Oku