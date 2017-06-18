Manisa'da son durum; Birliklere güvenilir karvana dağıtıldı

TEDAVİ ALTINDAKİ 44 ASKERDEN 7'Sİ TABURCU EDİLDİ

BAŞSAVCI'DAN AÇIKLAMA

SORUŞTURMA İÇİN ÖZEL BÜRO KURULDU

"HAYATİ TEHLİKE RİSKİ OLAN ASKERİMİZ YOKTUR"

Binlerce askerin yediği yemeklerden zehirlendiği Manisa'dak savcılık olayı çok yönlü soruşturma kapsamına aldı. Halen hastahelerde tedavi gören 44 askerden 7'si bugün taburcu edildi. Bu arada Manisa'da tüm askeri birliklerin yemek ihtiyacı belediyeler ve valilik tarafından sağlanmaya başlandı. Bu arada gözaltı sayısı 21'e yükselditarafından yapılan açıklamada, soruşturma için özel büro kurulduğu belirtilirken, olayla ilgili yeni gözaltıların olduğu bilgisi verildi. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ise 44 askerden 7'sinin taburcu edildiğini açıkladı'nda görülen gıda zehirlenmesi vakaları sonrası askerlerin yemek ihtiyacının Valilik koordinasyonunda Tugay Komutanlığı ve belediyelerle birlikte karşılandığını bildirdi.Güvençer, yaptığı açıklamada, kışladaki zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.Halen hastanede bulunan 37 askerin durumlarının iyiye gittiğini dile getiren Güvençer, zehirlenmenin nedeninin uzman ekiplerce araştırıldığını ifade etti.: "Bugünden itibaren geçici olarak askerlerin yemek ihtiyacı Valilik koordinesinde, Tugay Komutanlığı ve belediyelerle birlikte hazırlanıyor. 3 öğün olarak hazırlanan kumanyalar askerlere dağıtılıyor. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Enfeksiyon Hastalıkları birimi uzmanlarından oluşan bir heyet, dün geceden bu yana çalışma halindeler.da olayla ilgili tahkikatı sürdürüyor."Öte yandan Valilikten yapılan açıklamada, hastanede tedavi gören 44 askerden 7'sinin daha taburcu edildiği belirtildi.Açıklamada, Albay Arif Seyhun Kışlası'nda dün akşam yemeği sonrası bir grup askere baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti sonrası gıda zehirlenmesi tanısı konulması olayıyla ilgili 590 askerin etkilendiği ve 372 Mehmetçiğin hastanelere sevk edildiği, Manisa Devlet Hastanesi'nde 22, Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde 7 ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 8 olmak üzere 37 askerin tedavisinin devam ettiği bilgisi verildi.Manisa Başsavcısı Şimşek de, kışlada yedikleri yemekten dolayı zehirlendikleri belirtilen askerlerle ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada, yemek şirketinden 21 kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, yemek zehirlenmesinden 731 askerin etkilendiği açıklandı., Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda zehirlenme şüphesiyle askerlerin hastaneye kaldırılması sonrası yemek firmasından gözaltı sayısının 21'e yükseldiğini ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde konuyla ilgili özel bir büro oluşturulduğunu açıkladı.'nda yaşanan zehirlenmeler ile ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığını bildirdi.Manisa İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde soruşturmayı yürütmek üzere özel bir büro kurulduğunu açıklayan Şimşek, ayrıca yemek firmasından 3 kişinin daha gözaltına alındığını ve gözaltı sayısının 21'e yükseldiğini söyledi.Başsavcı Şimşek, "Manisa ilimizde bulunan Albay Arif Seyhun Kışlası'nda akşam yemeğini müteakip bir grup askerin baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti ile müracaatı üzerine gıda zehirlenmesi tanısı konulmuş ve ilimiz merkezinde bulunan çeşitli hastanelere ilk belirlemelere göre 731 askerimizin sevki sağlanarak tıbbi müdahale gerçekleştirilmiştir. Tedavi sonucu şuan itibariyle hayati tehlike riski olan askerimiz yoktur. Cumhuriyet Başsavcılığımızca meydana gelen mükerrer vaka üzerine ikinci bir soruşturma başlatılmış, mağduriyete uğrayan askerlerimizden kan ve idrar örnekleri, akşam yemeğinde servis edilen tavuk ve gıdalardan, kullanılan su ve diğer bütün kullanım malzemelerinden numune alınmış, gerekli uzman bilirkişi incelemesine gönderilmiştir. Yürütülen soruşturma kapsamında Manisa Emniyet Müdürlüğümüz de özel bir büro oluşturarak gerekli çalışmalar en titiz bir şekilde devam etmektedir. İlk etapta kışlaya yemek veren yüklenici firmanın denetim, gözetim ve kontrol sorumlusu olarak tespit edilen 19 kişi şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmış, bu sayı an itibariyle 21'e ulaşmıştır. Konu ile ilgili en ufak bir husus atlanmaksızın her türlü emare araştırılmaktadır. Halkımızın ve kamuoyunun provokasyona meydan verecek yaklaşımlardan uzak durması ve gelişmelerin kendileri ile paylaşılacağının bilinmesi gerektiğini belirtir, saygılar sunarım" dedi.