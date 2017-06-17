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17 Haziran 2017 Cumartesi 13:16

Manisa'da yemekten zehirlenen askerler taburcu ediliyor

Manisa 1'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı General Seyfettin Çalbatur Kışlası'ndan gıda zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 69 askerin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Manisa'da yemekten zehirlenen askerler taburcu ediliyor
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Manisa'da yemekten zehirlenen askerler taburcu ediliyor

Son bir ayda üç kez gıda zehirlenmesi olayının yaşandığı Manisa'daki askeri birliklerde bu konudaki detimler artırılıyor. Manisa 1'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı General Seyfettin Çalbatur Kışlası'ndan gıda zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 69 askerin sağlık durumunun iyi olduğu ve büyük bölümünün taburcu edildiği açıklandı. Tedavisi süren 11 askerin de bugün taburcu edilmesi bekleniyor.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, dün saat 22.00'de, mide buluntası ve kusma şikayetleriyle revire, ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan Manisa 1'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı General Seyfettin Çalbatur Kışlası'ndaki askerlerin sağlık durumları hakkında bilgi verdi. Vatani görevlerini yapan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Vali Güvençer, şu açıklamayı yaptı:

"Saat 08.30 itibariyle Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanemizdeki 47 mehmetçiğimizin tümü taburcu olmuşlardır. Manisa Devlet Hastanemizdeki 22 çocuğumuzdan 11'i de taburcu olmuşlardır. Diğer 11 çocuğumuz da kuvvetle muhtemel öğlen saatlerinde taburcu edileceklerdir. Saat 22.30'dan, bugün 10.30'a kadar Tugay Komutanlığı revirine ve hastanelerimize yeni bir vaka müracaatı olmamıştır. Mehmetçiklerimizin tümünün sağlık durumu iyidir. Daha kesin sonuca en az 24 saat sonra ulaşılabilecek olmakla birlikte, erlerimizden alınan kan, idrar, gaita örneklerinin laboratuvar tetkiklerinde toksikolojik bulguya rastlanmamıştır. Yine de su ve gıda numuneleri alınarak tahlile gönderilmiştir. Durum hassasiyetle takip edilmektedir. Öncelikle Mehmetçiklerimiz ve ailelerine geçmiş olsun diyor, sağlık diliyoruz. Yeni gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."
Askerlerin ne yedikleri ve içtikleri konusunda  açıklama yapılmadı.
GEÇEN AY KIŞLADA 2 OLAY DAHA OLMUŞTU
Kentteki kışlalarda benzer 2 ayrı olay daha meydana geldi. İlk rahatsızlanma olayı geçen 23 Mayıs'ta, Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Batı Kışla'da başladı ardından, Doğu Kışla'da da görüldü. Hastaneye kaldırılan 1049 askerlerden 1'i kurtarılamadı, 1 kişinin tedavisi hala sürerken, diğerleri taburcu edildi.
İkinci olay ise Kırkağaç ilçesindeki 6'ncı Jandarma Komando Er Eğitim Alayı'nda görüldü. Hastaneye kaldırılan 70 asker, tedavileri sonrası taburcu edildi.
 
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