Manisa'da zehirlenme; Rota Yemekçilik'ten 4 kişi tutuklandı

Bir ay içinde 3 binden fazla askerin zehirlendiği Manisa Kışlası'nda son durum. Vali'nin, AK Partili bazı vekillerin 'Psikolojik olabilir' diyerek geçiştirmeye çalıştığı olayda ilk bulgular 'Besin zehirlenmesini' kesin olarak ortaya koydu. Rota Yemekçilik'in 4 çalışanı tutuklandı.Manisa'daki zehirlenme olayına ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hastalardan alınan örnekler ve epidemiyolojik analiz sonuçlarına göre olayın bir besin zehirlenmesi olduğu tespit edildi" denilmişti.Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'ndaki askerlerin zehirlenmeleriyle ilgili başlatılan soruştarma kapsamında gözaltına alınıp, bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen 8 kişiden, aralarında Rota Yemekçilik Şirketi Satın Alma Müdürü Mustafa Aksoy'un da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı. Diğer 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Askerlerin zehirlenmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı da 10'a yükseldi. Öte yahdan tutuklananlar arasında bulunan bir kişi kararı duyduğunda mahkeme salonunda bayıldı. Tutukluya, olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.