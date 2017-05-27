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27 Mayıs 2017 Cumartesi 22:50

Manisa Kırkagaç'ta çok sayıda asker hastanelik oldu

Manisa Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Alayı'nda yüzlerce asker yediği akşam yemeğinden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Manisa Kırkagaç'ta çok sayıda asker hastanelik oldu
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Manisa Kırkagaç'ta çok sayıda asker hastanelik oldu

Manisa'da askerler ikinçi kez gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelik oldu. Önceki gün Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda meydana gelen ve binden fazla askeri etkileyen gıda zehirlenmesinin bir benzeri, bu kez Kırkagaç Jandarma Komando Eğitim Alayı'nda kendini gösterdi. Yüzlerce askerin etkilendiği gıda zehirlenmesinin ardandın birliklerinden ambulansla alınan askerler hastanelere getiriliyor.
Edinilen bilgiye göre, Soma, Kırkağaç ve Akhisar'daki devlet hastanelerine kaldırılan askerlerin et kavurma, pilav, salata ve yoğurttan oluşan menünün ardından mide bulantısı, ishal ve kusma şikayetleri baş gösterdiği öğrenildi.
Manisa'nın Kırkağaç İlçesi'nde, 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alayı'nda, akşam yemeğinin ardından çok sayıda asker rahatsızlandı. Askerler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda geçen Salı günü, gıda zehirlenmesi şüphesiyle 1049 asker hastaneye kaldırılmış, Er Hüsnü Özel yaşamını yitirmişti.
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