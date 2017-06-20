Manisa soruşturmasında gözaltı sayısı 40'a ulaştı

ŞİRKETİN DİĞER İLLERDEKİ İŞLERİNE DE SORUŞTURMA

24 ŞİRKET ÇALIŞANI İÇİN EK GÖZALTI SÜRESİ

TÜM ASKERLER TABURCU EDİLDİ

'ÜSTÜ KAPATILMAYA ÇALIŞILIYOR'

'VAHİM UYGULAMA'

'ndaki gıda zehirlemesi şüphesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltında bulunan yemek şirketi çalışanı 24 kişi ise sağlık kontrolünden geçirildi. Hastanede tedavisi tamamlanan son 3 asker de taburcu edildi.Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda akşam yemeğinden sonra askerlerde kusma ve bulantı şikayeti baş göstermesinin ardından başlattığı soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı.Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek "24 kişi yarın adliyeye sevki sağlanacak. Ek olarak gözaltı kararı aldığımız 16 kişi ile soruşturma genişletilmiştir. Bundan sonraki boyutları ise şirketin diğer illerdeki işlerine yoğunlaşacaktır" dedi.Gözaltında bulunan ve aralarında yemek şirketinin Manisa'daki yöneticileri, aşçı ve kışlada yemek servisi yapan kişilerin de bulunduğu 24 şüpheli, Manisa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Haklarında 1 günlük ek gözaltı süresi verildiği için hastaneye getirilen 5'i kadın 25 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri tamamlanmak üzere yeniden emniyete götürüldü.Manisa Valiliği de hastanede müşahede altında tutulan son 3 askerin de tedavilerinin ardından taburcu edildiğini açıkladı.Askerlerin hastanelik olmasıyla ilgili açıklama yapan CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, askerlerden alınıp teste gönderilen örneklerin kültür sonuçlarının 72 saatte belli olacağını söyledi. Tahlil sonuçlarının 22 Haziran Perşembe günü çıkmasını beklediklerini belirten doktor milletvekili Biçer, "İlk olayda kültür sonucu 72 saat sonra belirlenmişti. Zehirlenmelere, salmonelle bakterisini neden olduğu belli olmuştu. Ama sonuçları hastalara vermediler. Hastalar, başhekime gittiklerinde 'Gidin mahkeme kararı çıkarın' dediler. Kültür sonuçları, 22 Haziran Perşembe sabahı belli olur. Hastaların gaitalarından yapılan kültürler, o zamana kadar üremiş olacak. Adli olay olduğu için numuneler hem hastane hem de Manisa İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne gidiyor. Gıdalardan alınan numuneler ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın laboratuarlarına gönderiliyor. En sağlıklı kültür sonucu 72 saatte çıkar. Çünkü, bakteri varsa 72 saat üremesi için beklenmesi gerekiyor. Sonuçları hem ben, hem de hasta yakınları isteyecek. Ortada bir suç var, üstü kapatılmaya çalışılıyor. O tetkikleri yayınlamıyorlar" dedi.İhalelerin bu aşamadan sonra Kamu İhale Yasası'na uygun yapılmayacağına dair açıklamaları da eleştiren Biçer, "Tamamen pazarlık usulüne geçiyorlar. Bunu vahim ve çılgınlık olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda akşam yemeğinden sonra askerlerde kusma ve bulantı şikayeti baş göstermesinin ardından başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında yemek şirketin Manisa’daki yöneticileri, aşçı ve kışlada yemek servisi yapan şahısların da bulunduğu 24 kişi, Manisa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.Yoğun güvenlik önlemleri altında hastaneye getirilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri tamamlanmak üzere yeniden emniyete götürüldü.Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye çıkarılacağı öğrenildi. Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasında 17 Haziran'da yemekten sonra çok sayıda asker, kusma ve bulantı şikayetiyle hastanelere kaldırılmış, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 24 kişi gözaltına alınmıştı.