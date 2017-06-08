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08 Haziran 2017 Perşembe 01:29

Mardin'den acı haber; Uzman Onbaşı Hikmet Zengin şehit düştü

Mardin'in Dargeçit ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilen bölgede PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada, 1 asker şehit oldu.

Mardin'den acı haber; Uzman Onbaşı Hikmet Zengin şehit düştü
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Mardin'den acı haber; Uzman Onbaşı Hikmet Zengin şehit düştü

Mardin'de terör rögtüü PKK ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu

Alınan bilgiye göre, Kısmetli, Kılavuz ve Değerli Mahallelerinde terör örgütü mensuplarına yönelik başlatılan operasyon kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Yasağın ilan edildiği bölgede teröristlere yönelik sürdürülen operasyonda bir grup terörist tespit edildi.

Güvenlik kuvvetlerinin "teslim ol" çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Çatışmada bir asker yaralandı. Hastaneye sevk edilen asker, müdahaleye rağmen şehit oldu.

ACI HABER BURDUR'A ULAŞTI

Şehit olan jandarma uzman onbaşı Hikmet Zengin´in acı haberi, memleketi Burdur'daki ailesine ulaştı.

Edinilen bilgiye göre Jandarma uzman onbaşı Hikmet Zengin'in şehit olduğu haberi, Burdur merkeze bağlı Güneyyayla Köyü'nde oturan ailesine, askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan baba Ali Yaver, anne Ayşe ve ikiz kardeşi Emine Zengin gözyaşlarına boğuldu, sinir krizleri geçirdi. Fenalık geçiren baba Ali Yaver Zengin´e hazır bekleyen sağlık ekiplerin müdahale etti. Yakınları ve köylüler, Türk bayrakları asılan şehit evine akın etti. Görevliler tarafından şehidin evinde Kuran okunurken, İl Müftüsü Hıdır Bayrak da dua etti.

Bekar olan şehit uzman onbaşı Hikmet Zengin'in sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından geçen yıl kasım ayında, "İlk görev yerim Mardin Kızıltepe Jandarma Özel Harekat. Allah utandırmasın" paylaşımında bulunduğu görüldü.
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