Mardin'den acı haber; Uzman Onbaşı Hikmet Zengin şehit düştü

ACI HABER BURDUR'A ULAŞTI

Mardin'de terör rögtüü PKK ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit olduAlınan bilgiye göre,veMahallelerinde terör örgütü mensuplarına yönelik başlatılan operasyon kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.Yasağın ilan edildiği bölgede teröristlere yönelik sürdürülen operasyonda bir grup terörist tespit edildi.Güvenlik kuvvetlerinin "teslim ol" çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.Çatışmada bir asker yaralandı. Hastaneye sevk edilen asker, müdahaleye rağmen şehit oldu.Şehit olan jandarma uzman onbaşı´in acı haberi, memleketi Burdur'daki ailesine ulaştı.Edinilen bilgiye göre Jandarma uzman onbaşı'in şehit olduğu haberi, Burdur merkeze bağlı'nde oturan ailesine, askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan baba Ali Yaver, anne Ayşe ve ikiz kardeşi Emine Zengin gözyaşlarına boğuldu, sinir krizleri geçirdi. Fenalık geçiren baba Ali Yaver Zengin´e hazır bekleyen sağlık ekiplerin müdahale etti. Yakınları ve köylüler, Türk bayrakları asılan şehit evine akın etti. Görevliler tarafından şehidin evinde Kuran okunurken, İl Müftüsü Hıdır Bayrak da dua etti.Bekar olan şehit uzman onbaşı Hikmet Zengin'in sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından geçen yıl kasım ayında, "İlk görev yerim Mardin Kızıltepe Jandarma Özel Harekat. Allah utandırmasın" paylaşımında bulunduğu görüldü.