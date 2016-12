Mardin halkından terör karşı tarihi protesto

10 BİN VATANDAŞ TÜRKÇE KÜRTÇE PANKARTLARLA YÜRÜDÜ

Türkiye'nin dörtbir yanında terör saldırılarına karşı protestolar devam ediyor. Beşiktaş ve Kayseri'deki katliam saldırılarının ardından Edirne'den Van'a yükselen tepkiler bugün de devam etti."Buradan bütün Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz; hangi ilimizde terör saldırısı olursa, teröre inat orada daha çok bulunarak, oraya daha çok yatırım yaparak ve orayı daha çok sahiplenerek oyunlarını bozacağız" dedi.Mardin'de faaliyet gösteren birçok dernek, sendika ve vakıfı bünyesinde bulunduran Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde Karayolları Parkında, yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı, 'Huzur ve Kardeşlik Mitingi' düzenlenerek terör saldırıları protesto edildi. Sadece Türk bayraklarının taşınmasına izin verilen mitingde, Türkçe, Kürtçe ve Arapça dillerinde terör örgütleri lanetlendi ve birlik, beraberlik mesajları verildi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı miting alanına, 'Terör insanlık suçudur', 'Türkiye hepimizindir, düşmana yedirmeyiz', 'Biz bir ümmetiz, küresel teröre teslim olmayacağız', 'Allah bize yeter' ve 'Oyuna gelmeyeceğiz' yazılı pankart ve dövizleri asıldı.Mitingte konuşan, son dönemde artan terörün, öncelikle istikrarı, huzuru, büyüme iddiasını ve Türkiye'nin duruşunu hedef aldığını belirterek, şöyle konuştu:"Ancak, ülkemizde artan vahşi terör eylemleriyle hedeflenen sadece 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değildir. Hedef Suriye’nin mazlumlarını, Filistin’in direniş kahramanlarını, Mısırın çalınan meşru iradesini ve zulüm sistemine karşı kıyam eden bütün halkların ümidini ve cesaretini kırmak, onları himayesiz bırakmaktır. Nerede, ne zaman patlayacağı belli olmayan bombalarla birileri bizi bıktırmak, korkutmak ve panikletmek istiyor.Oysa buradan bütün dünyaya verdiğimiz mesaj çok açıktır. Bizler korkmayacağız, dağılmayacağız ve meydanları kötülere bırakmayacağız. Huzurumuza kast eden şer odaklarına teslim olmayacak, fitne ateşini tutuşturanlara asla alet olmayacağız. Bomba yüklü araçlarla, yollara- sokaklara yerleştirilen patlayıcılarla ve çocukların bedenlerine sardığınız bombalarla giriştiğiniz intihar saldırılarıyla bu halkın ancak nefretini ve öfkesini kazanırsınız. Oysa halkımız ölmek de öldürmek de istemiyor. Ey ölüm kusan makinalara dönüşenler; kime hizmet ettiğinizi bir an düşünün! Zarar verdikleriniz ülkeniz, anneniz, babanız, kardeşiniz ve bacılarınızdır.Kar edenler ise bu coğrafyanın insanlarına ve inancına düşman olan kıtalar ötesi ecnebiler ve sömürücülerdir. Şiddet ve terörü kullanan ve kullandıranlar, tüccarlarımızın iflas etmesini, turizm tesisleri ve otellerimizin kapanmasını, halkımızın başka yere göç ederek muhacir olmasını ve bölgenin yaşanamaz kılınmasını istiyorlar.Bu vesileyle, buradan bütün Türkiye kamuoyuna çağrıda bulunuyoruz; hangi bölgemizde, hangi ilimizde terör saldırısı olursa, teröre inat orada daha çok bulunarak, oraya daha çok yatırım yaparak ve orayı daha çok sahiplenerek oyunlarını bozacağız. Patlatılan her bomba, öldürülen her bir can bu millete ihanettir. Hainler ise asla iflah olamayacaktır. İslam dünyasını kasıp kavuran ve müslümanı müslümana kırdıran fitne ateşinin en büyük malzemesi milliyetçilik ve mezhepçiliktir. Silahlandırdıkları çeteler, kurdurdukları örgütler ve yetiştirdikleri ajanlar üzerinden büyük suikastler ve provakasyonlara yeltenenleri milletimiz çok iyi tanımaktadır."Platform Başkanı Aydın, "Huzur ve kardeşliğimizin en büyük teminatı; milletimizin, kalbinde bir volkan gibi taşıdığı imanıdır. Bu imanı hiçbir güç boğamayacak, istiklalimizin nişanesi olan bayrağımızı indiremeyecek, huzur ve kardeşliğimizi bozamayacaktır. Batılı ülkeler ve güçler sömürmek için, petrol için, talan etmek için ümmet coğrafyasını işgal edip geriye kan, gözyaşı, sefalet, yıkım ve iç savaş bıraktılar. Türkiye ise yaralarını sarmak için, karınlarını doyurmak için ve iç savaşlarını bitirmek için kardeşlik ve merhamet seferberliği başlatmıştır" diye konuştu.Mitinge sonradan katılan Mardin Valisi Mustafa Yaman, AK Parti MKYK üyesi Zeynep Alkış, Mardin milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Orhan Miroğlu ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Dündar birer selamla konuşması yaptı. Dev bayrakların açıldığı miting sonunda kısa bir yürüyüş yapıldı.