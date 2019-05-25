Marmara'da korkutan deprem | Şarköy 4,2 ile sallandı
Son depremler, Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem İstanbul Sahil Şeridi boyunca hissedildi. Denizin 18 KM derinliğinde oluşan depremi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 4.2 olarak duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise Marmara Denizi’nde son depremin şiddetini 3.9 olarak ilan etti..
Deprem, Tekirdağ başta olmak üzere Çanakkale Gelibolu ile Avcılar, Yeşilköy Bakırköy ilçelerinde sahil şeridinde yoğun olarak hissedildi.
AYRINTILAR TAKİP EDİLİYOR
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2019.05.25 15:13:34 40.5803 27.1257 18.3 -.- 4.2 -.- SARKOY (TEKIRDAG) REVIZE01 (2019.05.25 15:13:35)
2019.05.25 15:11:57 36.9557 27.6492 22.7 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.05.25 13:12:41 37.1393 27.7552 8.3 -.- 3.2 3.1 SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.05.25 12:22:52 36.5662 26.6782 122.7 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.05.25 10:30:11 37.1347 27.7317 6.8 -.- 2.3 -.- KUZYAKA-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.05.25 08:17:55 37.1448 27.6805 8.8 -.- 1.9 -.- BAHCEYAKASI-BODRUM (MUGLA) İlksel
2019.05.25 08:00:37 37.1473 27.7340 2.4 -.- 3.5 3.6 KUZYAKA-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.05.25 07:34:41 39.1900 29.4323 8.0 -.- 1.5 -.- PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) İlksel
2019.05.25 07:27:41 36.0598 29.6718 7.7 -.- 2.0 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2019.05.25 07:07:24 37.6102 29.4208 10.9 -.- 1.2 -.- YESILYUVA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.05.25 05:31:10 35.9948 27.5142 29.4 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2019.05.25 05:28:46 38.2530 27.0670 5.3 -.- 1.2 -.- CATALCA-MENDERES (IZMIR) İlksel
2019.05.25 05:12:01 37.1405 27.7420 10.6 -.- 1.5 -.- KUZYAKA-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.05.25 04:31:18 38.6713 27.3112 7.8 -.- 1.8 -.- YAGCILAR-(MANISA) İlksel
2019.05.25 04:04:53 39.3015 27.8637 10.5 -.- 1.5 -.- GOKCUKUR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.05.25 01:51:24 39.4487 26.0082 8.3 -.- 1.4 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.05.25 00:29:10 38.8830 26.4215 8.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.05.25 00:18:00 37.8720 21.5628 8.3 -.- 3.9 4.1 YUNANISTAN