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Marmara'da korkutan deprem | Şarköy 4,2 ile sallandı

Marmara Denizi'nde deprem hareketliliği yeniden başladı. Şarköy açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi..

Marmara'da korkutan deprem | Şarköy 4,2 ile sallandı

Marmara Denizi'nde deprem hareketliliği yeniden başladı. Şarköy açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi..

25 Mayıs 2019 Cumartesi 15:44
Marmara'da korkutan deprem | Şarköy 4,2 ile sallandı


Marmara'da korkutan deprem | Şarköy 4,2 ile sallandı



Son depremler, Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem İstanbul Sahil Şeridi boyunca hissedildi. Denizin 18 KM derinliğinde oluşan depremi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 4.2 olarak duyurdu.  

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise Marmara Denizi’nde son depremin şiddetini 3.9 olarak ilan etti..

Deprem, Tekirdağ başta olmak üzere Çanakkale Gelibolu ile Avcılar, Yeşilköy Bakırköy ilçelerinde sahil şeridinde yoğun olarak hissedildi.

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                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.05.25 15:13:34  40.5803   27.1257       18.3      -.-  4.2  -.-   SARKOY (TEKIRDAG)                                 REVIZE01   (2019.05.25 15:13:35)
2019.05.25 15:11:57  36.9557   27.6492       22.7      -.-  1.9  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2019.05.25 13:12:41  37.1393   27.7552        8.3      -.-  3.2  3.1   SOGUTCUK-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2019.05.25 12:22:52  36.5662   26.6782      122.7      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.05.25 10:30:11  37.1347   27.7317        6.8      -.-  2.3  -.-   KUZYAKA-MILAS (MUGLA)                             İlksel
2019.05.25 08:17:55  37.1448   27.6805        8.8      -.-  1.9  -.-   BAHCEYAKASI-BODRUM (MUGLA)                        İlksel
2019.05.25 08:00:37  37.1473   27.7340        2.4      -.-  3.5  3.6   KUZYAKA-MILAS (MUGLA)                             İlksel
2019.05.25 07:34:41  39.1900   29.4323        8.0      -.-  1.5  -.-   PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA)                    İlksel
2019.05.25 07:27:41  36.0598   29.6718        7.7      -.-  2.0  -.-   KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                    İlksel
2019.05.25 07:07:24  37.6102   29.4208       10.9      -.-  1.2  -.-   YESILYUVA-ACIPAYAM (DENIZLI)                      İlksel
2019.05.25 05:31:10  35.9948   27.5142       29.4      -.-  3.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.05.25 05:28:46  38.2530   27.0670        5.3      -.-  1.2  -.-   CATALCA-MENDERES (IZMIR)                          İlksel
2019.05.25 05:12:01  37.1405   27.7420       10.6      -.-  1.5  -.-   KUZYAKA-MILAS (MUGLA)                             İlksel
2019.05.25 04:31:18  38.6713   27.3112        7.8      -.-  1.8  -.-   YAGCILAR-(MANISA)                                 İlksel
2019.05.25 04:04:53  39.3015   27.8637       10.5      -.-  1.5  -.-   GOKCUKUR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2019.05.25 01:51:24  39.4487   26.0082        8.3      -.-  1.4  -.-   BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2019.05.25 00:29:10  38.8830   26.4215        8.3      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.05.25 00:18:00  37.8720   21.5628        8.3      -.-  3.9  4.1   YUNANISTAN
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DepremSon DepremlerTekirdağŞarköyMarmara DeniziAvcılar
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