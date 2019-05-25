

Marmara'da korkutan deprem | Şarköy 4,2 ile sallandı





Son depremler, Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem İstanbul Sahil Şeridi boyunca hissedildi. Denizin 18 KM derinliğinde oluşan depremi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 4.2 olarak duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise Marmara Denizi’nde son depremin şiddetini 3.9 olarak ilan etti..

Deprem, Tekirdağ başta olmak üzere Çanakkale Gelibolu ile Avcılar, Yeşilköy Bakırköy ilçelerinde sahil şeridinde yoğun olarak hissedildi.

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