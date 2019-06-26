Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
94759
ALTIN
261.271
DOLAR
5.7733
STERLİN
7.3223
EURO
6.5547

Marmaray arıza yaptı, vatandaşlar raylara çıktı

Marmaray'da çıkan arıza nedeniyle seferler durdu, yolcular raylarda yürüdü. Vagonlar bir süre açılmayınca panikleyen 1 kişi bayılırken vagondan inmeye çalışan bir kişi de kolundan yaralandı.

Marmaray arıza yaptı, vatandaşlar raylara çıktı

Marmaray'da çıkan arıza nedeniyle seferler durdu, yolcular raylarda yürüdü. Vagonlar bir süre açılmayınca panikleyen 1 kişi bayılırken vagondan inmeye çalışan bir kişi de kolundan yaralandı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:16
Marmaray arıza yaptı, vatandaşlar raylara çıktı

Marmaray arıza yaptı, vatandaşlar raylara çıktı

Anadolu yakasında Suadiye - Erenköy arasında Marmaray arıza yaptı. Vatandaşlar zorunlu olarak raylar üstünden durağa kadar yürümek zorunda kaldı. Bu arada arıza sırasında baygınlık geçiren ve yaralanan bazı yolcular ambulansla hastaneye kaldırımdı.

Kadıköy'de Marmaray'da çıkan arıza nedeniyle seferler durdu, yolcular raylarda yürüdü. Vagonlar bir süre açılmayınca panikleyen 1 kişi bayılırken vagondan inmeye çalışan bir kişi de kolundan yaralandı.

Marmayan arızası bugün 12.00 sıralarında Anadolu yakası Suadiye ile Erenköy arasındaki Marmaray hattında meydana geldi. İddialara göre elektrik arızası nedeniyle seferler durdu.

Tren uzun süre hareket etmeyince içinde bekleyen yolcular kapılara yöneldi. Kapılar açılmayınca panikleyen bir yolcu fenalık geçirerek bayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi.

Trenlerin kapıları açıldı. Vagondan inmeye çalışan bir kişi de kolundan yaralandı. Baygınlık geçiren ve yaralanan kişiler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kapılar açıldıktan sonra vatandaşlar trenden inerek raylar üzerinde yürüdü. Arızanın giderilmesinin ardından Kadıköy istikametine seferler normale döndüğü öğrenildi.

Marmaray seferleri durma noktasına geldi, vatandaşlar bekliyor
Marmaray seferleri durma noktasına geldi, vatandaşlar bekliyor
Marmaray arızalandı, yolcular yürüyerek çıktı
Marmaray arızalandı, yolcular yürüyerek çıktı
Marmaray'da raylara düşen yolcu hayatını kaybetti
Marmaray'da raylara düşen yolcu hayatını kaybetti
İstanbul Boğazı'nda sis: Vapur seferleri iptal, Marmaray'da izdiham
İstanbul Boğazı'nda sis: Vapur seferleri iptal, Marmaray'da izdiham
'Asrın projesi' Marmaray ile 4 yılda 226 milyon yolcu taşındı
'Asrın projesi' Marmaray ile 4 yılda 226 milyon yolcu taşındı
Marmaray seferleri yeniden başladı
Marmaray seferleri yeniden başladı
Marmaray'da bomba paniği: Yürüyen Merdiven bomba gibi patladı
Marmaray'da bomba paniği: Yürüyen Merdiven bomba gibi patladı
Anahtar Kelimeler:
MarmarayErenköySuadiyeArıza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cüzdan telefon senin olsun, pembe battaniyeyi getir
Cüzdan telefon senin olsun, pembe battaniyeyi getir
Suriye'den acı haber, Uzman Onbaşı Mikail Candan şehit
Suriye'den acı haber, Uzman Onbaşı Mikail Candan şehit
İmamoğlu, protestocu İBB çalışanları için ilk kez konuştu
İmamoğlu, protestocu İBB çalışanları için ilk kez konuştu
Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı, emlak sektörüne yatırım yapmış
Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı, emlak sektörüne yatırım yapmış
Askerlik 6 aya düştü, bedelli askerlik kalıcı hale geldi!
Askerlik 6 aya düştü, bedelli askerlik kalıcı hale geldi!
Tecavüzcü Profesör'ü kadın savcı serbest bırakmış
Tecavüzcü Profesör'ü kadın savcı serbest bırakmış
Yücel Seçkiner vefat etti
Yücel Seçkiner vefat etti
Yolda bulduğu Ebabil kuşu için uzman arıyor
Yolda bulduğu Ebabil kuşu için uzman arıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort