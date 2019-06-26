Marmaray arıza yaptı, vatandaşlar raylara çıktı

Anadolu yakasında Suadiye - Erenköy arasında Marmaray arıza yaptı. Vatandaşlar zorunlu olarak raylar üstünden durağa kadar yürümek zorunda kaldı. Bu arada arıza sırasında baygınlık geçiren ve yaralanan bazı yolcular ambulansla hastaneye kaldırımdı.

Kadıköy'de Marmaray'da çıkan arıza nedeniyle seferler durdu, yolcular raylarda yürüdü. Vagonlar bir süre açılmayınca panikleyen 1 kişi bayılırken vagondan inmeye çalışan bir kişi de kolundan yaralandı.

Marmayan arızası bugün 12.00 sıralarında Anadolu yakası Suadiye ile Erenköy arasındaki Marmaray hattında meydana geldi. İddialara göre elektrik arızası nedeniyle seferler durdu.

Tren uzun süre hareket etmeyince içinde bekleyen yolcular kapılara yöneldi. Kapılar açılmayınca panikleyen bir yolcu fenalık geçirerek bayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi.

Trenlerin kapıları açıldı. Vagondan inmeye çalışan bir kişi de kolundan yaralandı. Baygınlık geçiren ve yaralanan kişiler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kapılar açıldıktan sonra vatandaşlar trenden inerek raylar üzerinde yürüdü. Arızanın giderilmesinin ardından Kadıköy istikametine seferler normale döndüğü öğrenildi.