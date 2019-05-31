Marmaray seferleri durma noktasına geldi, vatandaşlar bekliyor



İstanbul'da Avrupa yakası ile Asya yakasını deniz altından birleştiren Marmaray'da teknik bir nedenle seferler durma noktasına geldi..



İstanbul ulaşımının en önemli aksı haline gelen Marmaray'da teknik arıza yüzünden ulaşım güçlükle ve gecikmeli olarak yapılıyor.

Yenikapı Üsküdar arasında duraklarda bir saate yakın süredir bekleyen vatandaşlar uzun süre gecikmenin nedeni hakkında bilgi verilmediğinden yakındı.

Yolcular arasında 'Güvenlik' gerekçesiyle gecikmeler yaşandı iddiası ise, Marmaray istasyonlarında teknik arıza uyarısı ile yalanlandı.

Marmaray’ın sitesinden yapılan açıklamada arıza hakkında bilgi verilmedi ancak, "Trenlerimiz gecikmeli olarak çalışmaktadır" bilgisi yer aldı.

Seferlerin gecikmeli yapılması nedeniyle Yenikapı istasyonunda yoğunluk oluştu.