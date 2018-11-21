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Marmaris'i hortum vurdu: Yatları karaya attı

Marmaris'te öğle saatlerinde aniden ortaya çıkan iki hortum nedeniyle tekneler ve 4 otomobil zarar gördü. Yalancı Boğaz mevkisinde bulunan marina çevresinde 20 dakika arayla ortaya çıkan hortum az daha faciaya neden oluyordu.

Marmaris'i hortum vurdu: Yatları karaya attı

Marmaris'te öğle saatlerinde aniden ortaya çıkan iki hortum nedeniyle tekneler ve 4 otomobil zarar gördü. Yalancı Boğaz mevkisinde bulunan marina çevresinde 20 dakika arayla ortaya çıkan hortum az daha faciaya neden oluyordu.

21 Kasım 2018 Çarşamba 20:31
Marmaris'i hortum vurdu: Yatları karaya attı

Marmaris'i hortum vurdu: Yatları karaya attı

Marmaris'de öğle saatlerinde ortaya çıkan dev hortum, açıkta bekleyen yatları sürükledi. Facianın eşiğinden dönen vatandaşlar güçlükle kurtarıldı. Hortum karadaki yelkenli yatlar ile 4 otomobilde hasara yol açtı, paniğe neden oldu.

Ege Deniz'nde kopan hortum, Marmaris Marina'ya kadar ulaştı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde bugün saat 13.06’da Yalancıboğaz'da oluşan dev hortum marinada bağlı tekneleri karaya uçurdu. 
Deniz yüzeyinde oluşan dev hortum marina üzerine geldiğinde marinada kışlık bakım ve konaklama için bağlanan milyon dolarlık teknelerden bazılarını karaya uçurdu. Marina içinde ters dönen ve yan yatan teknelerde büyük hasar oluştuğu öğrenildi. 

Anahtar Kelimeler:
Hortum
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