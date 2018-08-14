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Mazotu biten TIR'ı parfükle çalıştırdı

Bunaltıcı yaz aylarında daha yoğun olarak kullandığımız parfümlerin hem insana hem de çevreye verdiği tahribatı bir TIR şoförünün yaptığı uygulama gözler önüne seriyor.

Mazotu biten TIR'ı parfükle çalıştırdı

Bunaltıcı yaz aylarında daha yoğun olarak kullandığımız parfümlerin hem insana hem de çevreye verdiği tahribatı bir TIR şoförünün yaptığı uygulama gözler önüne seriyor.

14 Ağustos 2018 Salı 08:52
Mazotu biten TIR'ı parfükle çalıştırdı

Mazotu biten TIR'ı parfükle çalıştırdı


Gündelik hayatta kullandığımız parfümlerin dev motorlarıyla yollara meydan okuyan TIR'ları kamyonları çalıştırdığını hareket ettirdiğini biliyor muydunuz?


Parfüm kullanırken bir kez daha düşünün. Koskoca TIR motorlarını çalıştıran parfüm içindeki kimyasallar kamyon şoförlerinin bazen hava yapan mazot pompalarını yaptığı yorucu müdahaleye gerek kalmadan işlerini kolaylaştırdığı ortaya çıktı. 

Afyonkarahisar Şuhut ilçesinde bir yakıt istasyonunda parfüm ile çalışan TIR görenleri hayrete düşürdü. Aracı nasıl çalıştırdığını anlatan TIR şoförü Ahmet Yavuz, "TIR'ın deposunda tamamen mazot bitti, araba hava yaptı kupayı kaldırıp enjektörleri söküp zahmetli bir işe girmektense hava filtresinden içeriye hava veriyor, oraya parfümü sıkıyoruz. Oraya bu parfümü sıktıkça hava veriyor, devir daim yapıyor. Böylece araba çalışıyor" dedi


Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde parfümle çalışan TIR görenleri hayrete düşürdü.

Afyonkarahisar Şuhut ilçesinde bir yakıt istasyonunda parfüm ile çalışan TIR görenleri hayrete düşürdü. TIR şoförü Ahmet Yavuz aracını parfümle çalıştırarak herkesi şaşkına çevirdi. TIR şoförü Ahmet Yavuz konuyla alakalı açıklamalarında, "TIR'ın deposunda tamamen mazot bitti, araba hava yaptı kupayı kaldırıp enjektörleri söküp zahmetli bir işe girmektense hava filtresinden içeriye hava veriyor, oraya parfümü sıkıyoruz. Oraya bu parfümü sıktıkça hava veriyor, devir daim yapıyor. Böylece araba çalışıyor yani zorlanıyor ama böylece çalışıyor. Parfüm, eter hatta kavun kokuları var onlar bile olur. Gazını aldığımız parfümler çok etkili. Bize verdiği zararlar araca normalde etki yapıyor. Kimyasallardan dolayı araba çalışıyor" dedi.

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