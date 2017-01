Meclis'te sabaha karşı yumruklar konuştu

Anayasa görüşmeleri sırasında CHP ve AK Partili milletvekilleri birbirine girdi. Sık sık ara verilmesine rağmen kavganın önüne geçilemedi. Gece sabaha karşı geçirilen iki maddenin ardından CHP görüşmelerden çekildi. TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerinde CHP'liler kürsüyü işgal etti. Bunun üzerine AK Parti'liler kürsü ile Başkanlık Divanı arasına geçerek, CHP'lileri kürsüden uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada iki partinin milletvekilleri arasında yumruklaşmaya varan kavga yaşandı, bazı milletvekillerinin yaralandığı görüldü.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, anayasa değişikliği teklifinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinde CHP'nin hiç ummadıkları, tahmin etmedikleri ve düşünmedikleri eylemiyle karşılaştıklarını belirterek, "CHP'nin bütün milletvekilleri Meclis kürsüsünü işgal etti, kürsüde büyük hasar ortaya çıkardı. Genel Başkan Yardımcımız Fatih Şahin'in burnu kırıldı. Bir milletvekilimizin ayağından ısırıldığını tespit ettik." dedi.Elitaş, teklifin Genel Kuruldaki görüşmelerinde yaşanan kavgayla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP'nin Meclis tarihinde olmayan bir terörü ve anarşisiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.CHP'nin ilk etapta, oylama sırasında oy kullanan AK Parti'li milletvekillerine çeşitli hakaretler edip oy kullanmayı iptal ettirme yoluna gittiğini anlatan Elitaş, sözlerini şöyle sürdürdü:"Grup başkanvekilleri ile yaptığımız toplantıda, TBMM'de görüşülen anayasa değişikliğinin beşinci maddesi üzerinde görüşmeleri tamamladıktan sonra birleşimin kapanmasına karar verdik ama CHP'nin hiç ummadığımız, tahmin etmediğimiz, akla gelmeyecek, düşünmediğimiz eylemiyle karşı karşıya kaldık. CHP'nin bütün milletvekilleri Meclis kürsüsünü işgal etti, kürsüde büyük hasar ortaya çıkardı.Bunun yanında AK Parti milletvekillerine saldırgan bir tavır içerisinde hücum ettiler. Genel Başkan Yardımcımız Fatih Şahin'in burnu kırıldı ve ameliyata alındı. Bir milletvekilimizin ayağından ısırıldığını tespit ettik. Biz TBMM'de milletvekillerinin olduğunu tahmin ediyorduk ama milletvekili dışında da mahlukatın var olduğunu, bugün bir milletvekilimizin ayağından ısırılmasıyla gördük.Elitaş, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) geçen yıl 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında TBMM'ye yönelik bombalı saldırıyı hatırlattı.O gün TBMM'nin darbeciler tarafından işgal edilmeye çalışıldığını dile getiren Elitaş, "Önce üniformalı FETÖ'cüler TBMM'ye saldırdılar, bugün de 12 Ocak sabaha karşı, CHP'nin milletvekilleri Meclis'e saldırmaya kalktılar. 15 Temmuz'da Meclis'i üniformalı FETÖ'cüler, bugün de milletvekili kimliğinde birileri işgal etmeye kalktı. 15 Temmuz'da nasıl ki bu milletvekilleri darbecileri püskürttüyse, bugün de Meclisi işgal edenleri püskürtmüştür. Nasıl ki Kurtuluş Savaşı döneminde düşmana TBMM'yi teslim etmediysek, bugün de TBMM'nin programı çerçevesinde çalışmalarına devam ettik." diye konuştu.AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin milletvekillerine aklıselim davranmaları yönünde tavsiyede bulunmasını ümit ettiğini belirtti."Sayın Kılıçdaroğlu TBMM'den çıktıktan sonra bu eylemin yapılması planlı bir harekettir. Genel Başkan çıkar çıkmaz bu eylemin yapılması, ana muhalefet partisinin aklıselim düşünmediğinin en büyük kanıtıdır. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'na Türk milleti adına tavsiye ediyorum; milletvekillerine sahip çıksın ve bağrından çıktığımız millete yakışır bir hareket yapsın.Bu anayasa öyle veya böyle Meclisten geçtikten sonra bu ülkenin gerçek sahibinin önüne çıkacak ve onların vereceği karara hepimiz saygı duyacağız. Halktan korkarak milletvekilliği yapılmaz, bizi seçen milletten korkarak milletvekilliği yapılmaz, siyasi faaliyette bulunulmaz. Tüm halkımıza ikinci işgal darbesi geçmiş olsun diyorum."Elitaş, Genel Kuruldaki kavga sırasında burnu kırılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'in ameliyata alındığı bilgisini paylaştı.Başbakan Binali Yıldırım'ın Şahin'i ziyaret ettiğini aktaran Elitaş, "Biz de grup başkanvekili arkadaşlarımızla birlikte ziyaret edeceğiz. Oylamaya da katılamadı. Oylamaya katılmayı çok arzu etti ama doktorlar müsaade etmediğinden dolayı katılamadı. Genel Başkan Yardımcımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.Mustafa Elitaş, dün akşam Genel Kuruldaki ilk kavga sırasında salonda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile görüştüğünü söyledi.Kılıçdaroğlu ve Baykal'dan CHP'li milletvekillerini uyarmaları ricasında bulunduğunu anlatan Elitaş, "İki genel başkandan rica ettim; 'Böyle bir usul, esas olmaz. Lütfen milletvekili arkadaşlarınızı sükunete davet edin, aksi halde burada bir kavga çıkacak, bu kavganın sorumlusu olmayın' dedim. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nda böyle bir hareketi görmedim." açıklamasını yaptı.Elitaş, CHP'nin anayasa değişikliği teklifinin halkın önüne gitmesinden ve milletin iradesinden korktuğunu vurguladı. Halkın iradesinden korkan bir siyasi partinin, hele hele ana muhalefet partisinin hiç olamayacağını kaydeden Elitaş, "Maalesef ne Sayın Kılıçdaroğlu ne de Sayın Baykal olayı teskin etmek yerine daha farklı bir yöntem denemeye gayret ettiler. Bu da gerçekten üzücü bir hadise." görüşlerini dile getirdi.CHP'li bir milletvekilinin, kendisinin oy kullanmasını görüntülediğini belirten Elitaş, Kılıçdaroğlu'na, "bunun kişilik haklarına yapılmış bir saldırı olduğunu" söylediğini anlattı. Mustafa Elitaş, "Sayın Kılıçdaroğlu buna hiç cevap vermeyerek, makul karşıladığı anlamında bir tavır sergiledi." sözünü sarf etti.Yaşananlardan demokrasi adına büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Elitaş, "Her zaman söylüyoruz; iktidar vardır ve bunun karşılığında da muhalefet vardır ama muhalefet saygın olmalıdır. Bugün CHP tüm saygınlığını kaybetmiştir." değerlendirmesinde bulundu.TBMM Genel Kurulunda milletvekilleri arasında çıkan kavgada yaralanan'i tedavi gördüğü Güven Hastahanesinde ziyaret etti.Meclis Genel Kurulundaki kavgada yaralanan Şahin'e "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Yıldırım, doktorlardan bilgi aldı.Başbakan Yardımcısıile bazı AK Parti'li milletvekilleri de hastaneye gelerek Şahin'e "geçmiş olsun" dileklerini iletti.Yıldırım ve beraberindekiler, yaklaşık 30 dakika süren ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.Grup Başkanvekili Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ve demokrasiye yakışmayan bir tabloyla karşı karşıya olduklarını söyledi.Ne olursa olsun, nasıl ki millete 15 Temmuz'da diz çökertememişlerse bugün de aynı niyetlerle yapılan bu girişimleri geri püskürteceklerine inandıklarını belirten Turan, şöyle konuştu:"Her şey milletin gözü önünde oldu. İçtüzük belli, teamüller belli. Bu teamüller ve İçtüzük gereği biz çalışmalarımıza devam ederken maalesef gördük ki kürsü işgali gibi, kürsüyü yerinden sökmek gibi akla ziyan, hadsiz, haysiyetsiz işlerin yapıldığını üzülerek gördük. Bu durumlara engel olmak isteyen arkadaşlarımızdan bazılarına fiziki müdahaleler oldu, Fatih bunlardan bir tanesi. En kısa sürede iyileşeceğini ümit ediyorum. Şu an olağanüstü bir durum yok. Burnunda ufak bir problem vardı, ameliyata girdi, çıktı ve şu an eskisinden daha iyi bir durumda Fatih kardeşimiz. Muhtemelen birkaç gün sonra çıkacaktır, doktorlarımızın kararıyla beraber."Turan, demokrasiye yakışmayan bu gibi tabloların yaşanmasını istemediklerini ifade etti.Millet ne istiyorsa onun olacağını vurgulayan Turan, "Patron millettir. Millete rağmen bir iş olmayacaktır. Biz millete rağmen bir iş yapmadık. Bu paketi de Meclisten usulüne uygunca geçirdikten sonra millete götüreceğiz, millet ne derse onu hep beraber hayata geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.Genel Başkan Yardımcısı Şahin'le görüştüğünü ve durumunun gayet iyi olduğunu aktaran Turan, başka yaralanan milletvekilleri de olduğunu hatırlattı.Turan, "Böyle bir şey olmasından dolayı büyük bir mahcubiyet duyuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın bu konuda özür borcu olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Grup Başkanvekili Muş ise Mecliste AK Parti konuşmacısına sıra geldiğine CHP Grup Başkanvekillerinin arkadaşlarını davet etmek suretiyle kürsüyü işgal ettiğini anımsattı.Bunun kendilerinin kabul edebileceği bir şey olmadığını dile getiren Muş, "Ne Meclisin geleneğinde vardır ne Meclis İçtüzüğü'nde vardır ne parlamento hukukunda vardır, hiçbir yerde yoktur." dedi.Muş, CHP'lilerin kürsüyü işgal etmesini, fiili güç kullanmak suretiyle parlamentonun etkisiz hale getirilmesi olarak niteledi.Türkiye'nin geçen sene 15 Temmuz'da bir darbe girişimi atlattığını belirten Muş, şöyle devam etti:"15 Temmuz'da darbeciler parlamentoyu devre dışı bırakmak istiyorlardı. Şu an CHP milletvekillerinin yapmak istediği, 15 Temmuz'da darbecilerin silah kullanarak yapmak istediklerini milletvekilleri marifetiyle kürsü işgalini kullanmak suretiyle gerçekleştirmek istemişlerdir. Buna müsaade etmedik. Bundan sonra da milletin kürsüsünü işgal gibi, milletin iradesinin tecelli ettiği parlamentoyu işlevsiz hale getirmek gibi bir teşebbüsün içerisine girmeyeceklerini ümit ediyorum. Bir ana muhalefet partisine yakışan hareketler değil bunlar. Söyleyecek sözünüz varsa söylersiniz, hukuktan, İçtüzükten kaynaklanan haklarınızı kullanırsınız, onun ötesinde millet size ne kadar yetki verdiyse o kadar yetki kullanabilirsiniz. Yakışıksız bir durumdur, hiç hoş olmamıştır."CHP Grup Başkanvekillerini uyarmalarına rağmen geri adım atmadıklarını anlattı.Kürsü işgalinin bir plan dahilinde yapıldığını dile getiren Muş, "Bir organizasyon olduğu belli, bir hazırlık yapıldığı belli ve böyle bir marifetle kürsü işgal edildi maalesef ve Meclis çalışmaları aksatılmak istendi." diye konuştu.